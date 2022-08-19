Деноминация тенге вместо девальвации? – мнение эксперта

Провести деноминацию тенге масштабом 1 к 1 тыс. предложил на днях казахстанский предприниматель Ерлан Мукашев. По его мнению, эта мера должна сделать тенге сильным.

Далее он выдвинул предложение сделать базовую ставку не менее 5%, ставки по кредитам — не более 8%, проценты по депозитам – не более 3% годовых. По мнению бизнесмена, если класть деньги на депозит станет невыгодно, люди начнут вкладываться в фондовый рынок и недвижимость, что подстегнет экономику, передает 365info.kz

Об этом экономист Асет Наурызбаев.

Нулей пока не так уж много

— Как вам идея бизнесмена об «укреплении тенге» путем деноминации? Зачем вообще обычно проводят деноминацию?

— Идея настолько несуразная, что ее даже комментировать не хочется. Вообще, есть два случая деноминаций.

В основном ее проводят, когда, проще говоря, население обременяется слишком большим количеством нулей на купюрах

Вот тогда и устраивают деноминацию, лишние нули отсекают, получая удобные и понятные всем цифры.

— Слишком много нулей – это примерно сколько?

— От миллионов приходят к единицам. В Зимбабве, по-моему, вообще квадриллионы были, примерно пятнадцать нулей. Конечно, лишние нужно было вычеркивать.

— У нас пока на купюрах нулей значительно меньше. Получается, деноминация не нужна?

— Кому-то может и нужна. Есть особый род людей, у которых несколько раз в год может возникать некое беспокойство по разным поводам, в данном случае из-за лишних нулей. На их взгляд. Я даже знаю тех, кто в банкнотах пытался зачеркнуть три нуля. К счастью, их не так много, чтобы начинать госкампанию по деноминации.

— С деноминацией понятно, а что скажете о втором предложении – снизить базовую ставку до 5%.

— А давайте пойдем еще дальше – снизим ставку до нуля, а еще лучше до отрицательных величин. Тогда каждый гражданин Казахстана получит возможность взять деньги в кредит, а потом еще и получить с него дополнительную прибыль, потому что отрицательный процент так и должен работать.

Теория верная, практика — не очень

— А нынешняя базовая ставка в 14,5% адекватная?

— Начнем с того, что работа с базовой ставкой – это на самом деле прогнозирование будущего. Нацбанк пытается спрогнозировать будущее на основе инфляционных ожиданий, которые составляют путем социальных опросов и еще чего-то. Но, честно говоря, не научным способом.

Поэтому со ставками Нацбанк всегда опаздывает

Когда нужно было поднимать – не поднял, когда нужно было снижать – не снизил. И опаздывать он будет все время, потому что нет других инструментов.

Теоретически все верно: когда мы видим признаки ожидающейся рецессии, ставку надо снижать, когда признаки разогрева экономики – надо повышать. Вопрос только в том, насколько качественны у нас сигнализаторы. Я до этого часто критиковал Национальный банк, потому что зачастую он действовал неправильно, но сейчас

мы в состоянии высокой турбулентности, работает слишком много негативных факторов

Во-первых, война, которая означает нарушение хозяйственных связей и нестабильность валюты. Во-вторых, стагнация экономики, из-за чего мы не можем задирать ставку слишком сильно, чтобы увеличить привлекательность валюты.

Единственная моя критика в отношении Нацбанка, которая действует постоянно, это то, что регулятор применяет к нашей стране методики больших государств. Но у нас практически нет иностранного капитала, поэтому нельзя говорить, что мы сильно зависим от притоков капитала, а потому нужно высокой ставкой привлекать эти капиталы. Конечно, внутри страны ставка их привлекает, но таких больших, которые есть на внешних рынках, у нас нет,

Так что на эту часть я бы меньше реагировал, а больше считал бы внутренний рынок

Учитывая большие временные промежутки между действием и последствиями, приходится гадать, что произойдет в будущем. А сейчас это нелегко, поэтому мне очень трудно критиковать политику Нацбанка в отношении базовой ставки.

В недвижимость деньги мы уже вкладывали

— И наконец идея сделать проценты по депозитам невыгодными для казахстанцев. Якобы в таком случае они начнут вкладываться в фондовый рынок и недвижимость.

— Мы уже видели, что происходит с казахстанской недвижимостью, когда в нее начинают вкладывать деньги хотя бы пенсионного фонда. В результате получился непонятный взлет цен в строительстве на недвижимость и так далее. Граждане просто снизили будущее качество жизни на пенсии, зато повысили доходы девелоперов.

Что касается фондового рынка, для его развития в первую очередь нужно его наличие в принципе

У нас его фактически нет. Во-первых, у нас законодательство о ценных бумагах находится в таком состоянии, что ни одну выпустить нельзя.

Какие-то можно, но в целом оборот ценных бумаг очень жестко регламентирован. Проблему несколько раз пытались решить, но так и не решили. В итоге фондового рынка у нас нет, обратной стороной этого явления стало недостаточное качество корпоративного управления, что в свою очередь оказалось причиной отсутствия.

Без изменения законодательства и изменения практик корпоративного управления мы придем к ситуации, которая была 19 веке, когда

миллионы людей покупали акции Панамского канала и другие «высокодоходные бумаги», после чего оставались с панамой в руках,

как говорится. Миллионы людей будут вбухивать сбережения и разорятся. А знающие будут просто наблюдать за процессом.

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