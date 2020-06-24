Департамент госдоходов работает в новом режиме

Департамент государственных доходов и его управления в районах и городах снова перешли на дистанционный режим работы. Теперь все услуги оказываются только онлайн, а консультируют жителей специалисты по телефону. Кроме этого департамент госдоходов подведет первые итоги конкурса «Требуй чек-выиграй приз», также онлайн, сообщает alau.kz

Органы государственных доходов области снова перешли на дистанционный режим работы. Теперь услуги, которые есть в электронном виде оказываются только онлайн. Таких почти 20. Среди них регистрация в качестве ИП, учет, возврат налоговых платежей и штрафов, снятие с налога на добавленную стоимость и так далее.

«Те которые не реализованы услуги электронно, предоставляются посредством портала электронного правительства. Там есть сервис электронные обращения. То есть минимизировать контакт населения и госслужащих, для того чтобы защитить население от данной инфекции»,- сказала главный специалист отдела управления государственных доходов города Костаная Аягоз Байгонова.

Если у костанайцев есть вопросы специалисты им помогут. Но приходить для этого тоже не нужно. Можно позвонить по телефону. Аягоз Байгонова пояснила, как именно получить услугу, которой нет на сайте госдоходов не выходя из дома.

«Закрытие индивидуальных предпринимателей пока еще не реализовано в электронном виде. Для того чтобы закрыть ИП необходимо скачать заявление установленного образца с нашего сайта, заявление о прекращении деятельности, заполнить его. В отсканированном виде переслать через портал электронного правительства посредством электронного обращения»,- пояснила Аягоз Байгонова.

Кто все-таки не может отправить заявление через егов, может принести заявление на бумажном носителе. У здания ведомства есть специальная урна для обращений. Все они без участия заявителя рассматриваются в канцелярии, а затем приходит ответ электронно. В управлении государственных доходов также рассказали и о еще одном изменении. Но касается оно уже тех, кто участвует в акции «Требуй чек-выграй приз». Помимо того, что за отправку чеков человек может получить до 5 тысяч тенге на баланс, можно выиграть и еще призы.

«3 июля в 12 часов будет разыгрываться в онлайн режиме ценные призы медийного характера. В данном розыгрыше смогут принять участие, те кто отправил более 100 чеков через программу Wipon, соответственно в онлайн режиме. На сегодня таких 62 участника по Костанайской области»,- сообщила Аягоз Байгонова.

Выиграть они смогут смартчасы, наушники. Ну а главный приз — 1 миллион тенге будет разыгран в декабре, среди всех отправленных чеков. Принять участие в акции, чтобы получить главный приз можно до 30 ноября.

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