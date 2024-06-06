Департамент по ЧС предупредил жителей Костанайской области

Департамент по чрезвычайным ситуация Костанайской области предупреждает, что длительное нахождение на улице в жаркую погоду может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к солнечному и тепловому удару, поэтому всегда нужно соблюдать меры предосторожности.

Тепловой удар может возникнуть в результате пребывания в помещении с высокой температурой и влажностью, при интенсивной физической работе в душных, плохо проветриваемых помещениях.

Солнечный удар возникает при физических работах на открытом солнце, злоупотреблении солнечными ваннами на отдыхе Удар является следствием прямого действия интенсивных солнечных лучей на незащищенную голову; может произойти непосредственно на месте, или отсроченно, через 6-8 часов.

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