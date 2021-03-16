Департамент полиции Костанайской области планирует приобрести почти полторы тысячи камер наблюдения

Департамент полиции Костанайской области ведет работу по внедрению информационных технологий в свою повседневную деятельность, сообщает alau.kz

Как сообщает руководство ведомства, в этом году будут закуплены и установлены в подразделениях 1444 камеры видеонаблюдения.

«Будут установлены как в местах общего пользования, так же и в кабинетах оперативно-следственных служб, что позволит мониторить общение наших сотрудников с гражданами, при проведении оперативно-следственных действий. Основная цель данного мероприятия, это недопущение нарушения конституционных прав граждан со стороны наших сотрудников», — сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусунов.

Пару лет назад камерами были оснащены следственные кабинеты в управлении полиции Костаная, и в его подразделениях. Расширение географии точек наблюдения, так же начнётся со зданий полиции областного центра, но, к концу года, они появятся и во всех других отделах городов и районов. Планируется и увеличение количества уличных камер. Два центра оперативного управления эффективно работают в Костанае и Рудном, что позволяет оперативно реагировать на совершение преступлений. С начала года в областном центре с помощью камер раскрыто 32 преступления и выявлено почти пять тысяч правонарушений.

«Для внедрения цифровых технологий, в настоящее время в Департаменте закуплено 284 рабочих места по программе «Е-уголовное дело», что позволяет нашим сотрудникам следствия и дознания, проводить расследование уголовного дела в электронном формате», — отметил Бауйбусунов.

По данным Департамента полиции, благодаря закупленным компьютерам, сейчас в электронном виде расследуется более 80% имеющихся уголовных дел. А для ускорения оформления административных дел закупаются планшеты. Закуплено 364 планшета, которые позволяют сократить регистрацию административного производства, 10 дней до онлайн режима, а также оформление самого административного материала, с 30-и до пяти минут. Даже нарушителям правил планшеты упрощают жизнь. С их помощью, напоминают полицейские, можно на месте оплатить штраф. Так же в планах полиции, оснасить населенные пункты «тревожными кнопками». В областном центре, к примеру, намечены 90 мест, где они должны появиться.

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