Депозит при аренде квартиры: законно ли это

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При поиске съёмного жилья часто можно увидеть в объявлениях требование о депозите. Выяснили у юристов, обязан ли арендатор вносить его и что делать, если владелец не возвращает депозит при выезде, сообщает krisha.kz
Нужно ли вносить депозит?
Депозит — определённая сумма, которую арендодатель берёт при заселении в качестве гарантии, если квартиранты внезапно съедут, не заплатив, или испортят имущество. Он служит некоей страховкой.
Но по закону депозит — это не обязательный, а добровольный взнос. Как пояснили юристы, он не регулируется никакими актами.
Бахыт Касымбеков, юрист: Депозит оформляется по воле сторон. Если арендодатель его требует, арендатор может соглашаться или не соглашаться или, например, уменьшить сумму — всё строго по договорённости.
Проще говоря, если арендатор не хочет вносить депозит при заселении — это его право.
Чаще всего сумма депозита равна арендной плате за один месяц.
Но будем реалистами — депозит требуют все владельцы, и найти квартиру в аренду без него практически невозможно.
Что делать в таком случае и как подстраховаться, чтобы депозит точно вернули?
Как оформить депозит
Условия удержания депозита, а также его возврата нужно чётко прописать в договоре аренды.
Анара Отбасарова, юрист: Договор защищает ваши права. Не бойтесь потратить время и составить этот документ так, чтобы все его условия были максимально приемлемыми.
Так и пишем в договоре: помимо арендной платы, арендатор вносит депозит в размере (прописывайте сумму цифрами и прописью, в тенге).
Также нужно указать:
— Случаи, когда он может быть удержан и в каком размере.
Например, в случае порчи мебели, бытовой техники удерживается стоимость сломанного предмета.
— Условия возврата депозита.
Если по истечении договора аренды никакой порчи имущества, задолженностей по оплате коммунальных услуг и арендной платы нет — депозит возвращается в полном объёме арендатору.
Можно прописать в договоре, что депозит послужит арендной платой за последний месяц аренды.
Также важно прописать в договоре, что будет с депозитом в случае досрочного расторжения договора. По стандартному договору, если арендатор съезжает раньше, депозит остаётся у владельца квартиры. В этом случае он покрывает риски с потерей арендатора.
Анара Отбасарова, юрист: Очень важно оформить и передачу денег. Если это онлайн-перевод, пропишите в сообщении цель: депозит за квартиру. Если передаёте наличными, попросите расписку о получении.
Идеальный вариант, если арендодатель зарегистрирован как ИП и при получении депозита выдаст фискальный чек.
Когда депозит остаётся у владельца квартиры
Депозит служит гарантией для арендодателя на случай порчи имущества или если арендатор нарушит условия договора.
Депозит не возвращается, если:
- Арендатор неожиданно cъeдет или разорвёт договор в одностороннем порядке (если в договоре не прописано иного).
- Есть задолженности по комycлyгам (долг можно погасить за cчёт депозита).
- При передаче квартиры обнapyжитcя пopчa или пропажа имущества.
Если с первыми двумя пунктами всё понятно, то с третьим сложнее.
Анара Отбасарова, юрист: Просто так удержать депозит, обвинив арендатора в поломке или краже, нельзя. Это нужно доказать.
В этом случае может защитить акт приёма-передачи имущества. Его нужно составить при заселении в съёмную квартиру, на стадии составления договора аренды.
В акт нужно вписать все предметы мебели и бытовую технику, которая имеется в квартире.
Указать количество, марки и самое главное, их состояние. То есть если есть сколы, видны следы ремонта (например, шнур электрочайника обмотан изолентой и т. п.).
Имея на руках такой акт, можно легко доказать, что на момент заселения дефекты уже имели место, и требовать возврата депозита.
Арендодатель не возвращает депозит
Если владелец отказывается возвращать депозит без оснований (нет порчи имущества и задолженностей, все условия договора аренды арендатором выполнены), то есть два варианта.
Бахыт Касымбеков, юрист:
— Проживать в квартире ещё какое-то время без арендной платы. Например, если депозит равен сумме ежемесячной аренды квартиры — значит один месяц.
— Написать досудебную претензию на арендодателя, указать в ней срок, до которого он обязан вернуть депозит. Претензию необходимо вручить лично.
По истечении срока, указанного в претензии, если депозит так и не будет выплачен, обратитесь с исковым заявлением в суд.
Автор: Ирина Милаярова