Депозит с пенсионными в «Отбасы»: что можно и чего нельзя делать

Рассказываем об условиях использования депозита в «Отбасы банке», пополненного пенсионными накоплениями, — так называемого пенсионного депозита, krisha.kz

Что такое обычный депозит в «Отбасы банке»?

Это накопительный счёт, который нужно постоянно пополнять. Ежегодно на него начисляется вознаграждение банка (2 %) и премия государства (20 % на сумму не более 200 МРП, но можно и меньшую).

За 2022 год максимальная премия государства составит 122 520 тенге на накопления 612 600 тенге.

Пример: вы ежемесячно переводите на депозит 55 тыс. тенге. За год накопите 660 тыс.

По итогу года:

— Вознаграждение банка (2 %) —13.2 тыс.

— Госпремия (20 %) на 612.6 тыс. — 122.5 тыс.

На оставшиеся 47.4 тыс. премию начислят в следующем году.

Депозит даёт возможность оформить ипотеку по низкой ставке — 3.5–5 % годовых. Для этого нужно соблюсти условия:

— накопить 50 % от выбранной вами договорной суммы;

— достигнуть оценочного показателя не менее 16, складывается из добросовестности пополнений;

— копить три года и более;

— предоставить имеющуюся недвижимость в залог.

При накоплении 50 %, но невыполнении других условий можно оформить кредит под 7 −8.5 % годовых с последующим снижением до 3.5-5 %.

В чём отличия пенсионного депозита от обычного в «Отбасы банке»?

Главное отличие — срок накоплений должен составлять не более трёх лет с даты поступления пенсионных на депозит. Важно не превышать этот срок.

Планируется, что за это время нужно накопить 50 % от стоимости жилья либо взять ипотеку под 7-8.5 %. Если совсем не оформить кредит, средства вернут в ЕНПФ.

Главное — добросовестно пополнять депозит и оформить кредит в соответствующий срок.

На что разрешено использовать пенсионный депозит?

Не позднее трёх лет с даты поступления пенсионных на депозит в «Отбасы» НУЖНО оформить кредит на:

Покупку жилья. Можно купить частный дом, квартиру, комнату в общежитии. Рассматривается как вторичный, так и первичный рынок (при наличии гарантии КЖК).

Покупку квартиры с ремонтом. Рассматривается только квартира на первичном рынке в черновой отделке. Взять заём отдельно на ремонт нельзя.

Строительство дома. Здесь два подварианта:

— кредит на покупку участка (подходят только ИЖС и ЛПХ) и строительство на нём дома;

— либо кредит на строительство дома, если есть участок в собственности.

Все подтверждающие документы — не забываем, что нужно обязательно подтвердить целевое использование пенсионных, — нужно загрузить на www.enpf-otbasy.kz не позднее двух лет после перевода денег на счёт.

Также за счёт пенсионного депозита можно рефинансировать имеющийся кредит в «Отбасы».

Начисляет ли банк вознаграждение и госпремию на пенсионный депозит?

Да, начисляет, аналогично с обычным депозитом.

Чего нельзя делать с пенсионным депозитом?

Снять с него пенсионные. Можно только свои поплнения.

Переуступить родственнику. При закрытии и уступке деньги возвращаются в ЕНПФ.

Продать.

Перевести на депозит или взять ипотеку в другом банке.

Сделать частично досрочное погашение ипотеки в «Отбасы банке».

Что допускается делать с пенсионным депозитом?

Объединять:

— если депозиты принадлежат одному вкладчику;

— один из вкладов пополнен пенсионными и принадлежит тому, кто объединяет.

Как перевести пенсионные из ЕНПФ на депозит в «Отбасы»?

1. Откройте спецсчёт через мобильное приложение Otbasy Bank либо по видеозвонку на сайте otbasybank.kz.

2. Зайдите на платформу www.enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП.

3. Укажите изымаемую сумму выплат и выберите цель: «Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления — АО «Отбасы банк». Деньги поступят в течение 2–5 рабочих дней.

4. Откройте депозит в «Отбасы банке». Проще всего это сделать через видеозвонок консультантам банка. Потребуется удостоверение личности. Также депозит можно открыть в любом отделении, на сайте или в мобильном приложении банка.

5. Активируйте депозит, перечислив любую сумму с карты любого банка, через кассу или терминалы оплаты. Если депозит уже имеется, а специального счёта нет, то необходимо только подписать заявление, и система автоматически откроет его.

6. После поступления пенсионных на спецсчёт зайдите на сайт enpf-otbasy.kz и выполните следующие действия:

— Зайдите в раздел «Мои заявки».

— Нажмите на кнопку «Выбрать депозит» и из появившегося списка выберите депозит, на который нужно перевести деньги.

— Нажмите «Отправить заявку» и подпишите согласие на пополнение депозита с помощью ЭЦП. Если нужный депозит не отображается, нажмите на кнопку «Обновить список».

Можно ли закрыть депозит с пенсионными?

Да, можно, но пенсионные вернутся в ЕНПФ.

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