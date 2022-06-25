Депозит с пенсионными в «Отбасы»: что можно и чего нельзя делать

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Рассказываем об условиях использования депозита в «Отбасы банке», пополненного пенсионными накоплениями, — так называемого пенсионного депозита, krisha.kz
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Что такое обычный депозит в «Отбасы банке»?
Это накопительный счёт, который нужно постоянно пополнять. Ежегодно на него начисляется вознаграждение банка (2 %) и премия государства (20 % на сумму не более 200 МРП, но можно и меньшую).
За 2022 год максимальная премия государства составит 122 520 тенге на накопления 612 600 тенге.
Пример: вы ежемесячно переводите на депозит 55 тыс. тенге. За год накопите 660 тыс.
По итогу года:
— Вознаграждение банка (2 %) —13.2 тыс.
— Госпремия (20 %) на 612.6 тыс. — 122.5 тыс.
На оставшиеся 47.4 тыс. премию начислят в следующем году.
Депозит даёт возможность оформить ипотеку по низкой ставке — 3.5–5 % годовых. Для этого нужно соблюсти условия:
— накопить 50 % от выбранной вами договорной суммы;
— достигнуть оценочного показателя не менее 16, складывается из добросовестности пополнений;
— копить три года и более;
— предоставить имеющуюся недвижимость в залог.
При накоплении 50 %, но невыполнении других условий можно оформить кредит под 7 −8.5 % годовых с последующим снижением до 3.5-5 %.
В чём отличия пенсионного депозита от обычного в «Отбасы банке»?
Главное отличие — срок накоплений должен составлять не более трёх лет с даты поступления пенсионных на депозит. Важно не превышать этот срок.
Планируется, что за это время нужно накопить 50 % от стоимости жилья либо взять ипотеку под 7-8.5 %. Если совсем не оформить кредит, средства вернут в ЕНПФ.
Главное — добросовестно пополнять депозит и оформить кредит в соответствующий срок.
На что разрешено использовать пенсионный депозит?
Не позднее трёх лет с даты поступления пенсионных на депозит в «Отбасы» НУЖНО оформить кредит на:
- Покупку жилья. Можно купить частный дом, квартиру, комнату в общежитии. Рассматривается как вторичный, так и первичный рынок (при наличии гарантии КЖК).
- Покупку квартиры с ремонтом. Рассматривается только квартира на первичном рынке в черновой отделке. Взять заём отдельно на ремонт нельзя.
- Строительство дома. Здесь два подварианта:
— кредит на покупку участка (подходят только ИЖС и ЛПХ) и строительство на нём дома;
— либо кредит на строительство дома, если есть участок в собственности.
Все подтверждающие документы — не забываем, что нужно обязательно подтвердить целевое использование пенсионных, — нужно загрузить на www.enpf-otbasy.kz не позднее двух лет после перевода денег на счёт.
Также за счёт пенсионного депозита можно рефинансировать имеющийся кредит в «Отбасы».
Начисляет ли банк вознаграждение и госпремию на пенсионный депозит?
Да, начисляет, аналогично с обычным депозитом.
Чего нельзя делать с пенсионным депозитом?
- Снять с него пенсионные. Можно только свои поплнения.
- Переуступить родственнику. При закрытии и уступке деньги возвращаются в ЕНПФ.
- Продать.
- Перевести на депозит или взять ипотеку в другом банке.
- Сделать частично досрочное погашение ипотеки в «Отбасы банке».
Что допускается делать с пенсионным депозитом?
Объединять:
— если депозиты принадлежат одному вкладчику;
— один из вкладов пополнен пенсионными и принадлежит тому, кто объединяет.
Как перевести пенсионные из ЕНПФ на депозит в «Отбасы»?
1. Откройте спецсчёт через мобильное приложение Otbasy Bank либо по видеозвонку на сайте otbasybank.kz.
2. Зайдите на платформу www.enpf-otbasy.kz с помощью ЭЦП.
3. Укажите изымаемую сумму выплат и выберите цель: «Пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления — АО «Отбасы банк». Деньги поступят в течение 2–5 рабочих дней.
4. Откройте депозит в «Отбасы банке». Проще всего это сделать через видеозвонок консультантам банка. Потребуется удостоверение личности. Также депозит можно открыть в любом отделении, на сайте или в мобильном приложении банка.
5. Активируйте депозит, перечислив любую сумму с карты любого банка, через кассу или терминалы оплаты. Если депозит уже имеется, а специального счёта нет, то необходимо только подписать заявление, и система автоматически откроет его.
6. После поступления пенсионных на спецсчёт зайдите на сайт enpf-otbasy.kz и выполните следующие действия:
— Зайдите в раздел «Мои заявки».
— Нажмите на кнопку «Выбрать депозит» и из появившегося списка выберите депозит, на который нужно перевести деньги.
— Нажмите «Отправить заявку» и подпишите согласие на пополнение депозита с помощью ЭЦП. Если нужный депозит не отображается, нажмите на кнопку «Обновить список».
Можно ли закрыть депозит с пенсионными?
Да, можно, но пенсионные вернутся в ЕНПФ.
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