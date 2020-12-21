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Депозитная база банков второго уровня Костанайской области составила почти 480 миллиардов тенге

inbusiness.kz

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Костанайцы стали чаще открывать денежные депозиты в банках. Эксперты подсчитали, что депозитная база на ноябрь этого года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 11 процентов. И теперь на счетах у банков под процентами лежит 476 млрд тенге, большая часть которых — это вклады населения

На конец ноября этого года депозитная база 13 филиалов банков второго уровня, которые работают в Костанайской области, составила почти 476 миллиардов тенге, из них примерно четвертая часть — это депозиты предприятий. Львиная доля, а это 356 млрд тенге — вклады населения.

«Данные статистики показывают их ежегодный рост. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года вклады населения в банках области выросли на 11%, а по сравнению с 2018 годом на 22%. Что касается структуры вкладов по видам валют, то можно отметить, что предпочтение отдается вкладам в национальной валюте- тенге, их доля составляет 78%»,- говорит ведущий специалист КФ «Нацбанк» Диляра Мейрембаева.

Сегодня костанайцы хранят в национальной валюте — 371 млрд тенге, а в иностранной- 104 млрд. Уровень долларизации депозитов постепенно снижается. К примеру, за последние два года он снизился с 30% до 22%, а вот по республике все еще высокий — 42 процента всех депозитных вкладов казахстанцы хранят в иностранной валюте. Что касается времени размещения вкладов, то костанайцы выбирают долгосрочные, на срок более одного года — это 51 процент от общего количество депозитной базы. Ведь, как правило, чем дольше срок вклада, тем выше доходность.

«В ноябре средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным вкладам физлиц в тенге составила 8,5%, в иностранной валюте -0,8%. По сберегательной активности область занимает 3-ую позицию среди регионов страны , после Павлодарской и Актюбинской областей. Доля депозитов области в общей сумме депозитов составляет 3,6 % «,- сказала Диляра Мейрембаева.

На сегодня депозиты для населения являются наиболее понятным и простым инструментом сбережения своих денег. Но при этом специалисты Нацбанка рекомендуют костанайцам, прежде чем открыть вклад в банке, определиться с основными параметрами будущего вклада: суммой, сроком и валютой, а так же внимательно читать заключаемый с банком договор.

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