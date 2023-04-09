Депозиты больше не защищают деньги казахстанцев, считают аналитики

Хранение денег на банковских вкладах может обеспечить определенный уровень их защиты. Однако вложения все же обесцениваются, передает nur.kz

Одним из самых консервативных способов инвестирования является депозит – вкладчик хранит деньги в банке второго уровня (БВУ), который выплачивает за это вознаграждение.

Процент этого вознаграждения имеет пределы, которые зависят от базовой ставки Национального банка. Также реальное значение процентов по вкладам может меняться на основе решения самих БВУ.

Однако в условиях высокой инфляции даже повышение ставки центрального банка оказалось недостаточным для защиты накоплений.

Деньги утекают из банков

Как показывают данные Нацбанка РК, казахстанцы стали изымать свои депозиты в тенге: совокупная сумма вкладов снизилась с 30,6 трлн тенге в январе до 29,8 трлн тенге в феврале (на 2,6%).

В Telegram-канале Tengenomika отмечают, что отток денег продолжается второй месяц подряд и затрагивает не только тенговые накопления.

«Тревожным моментом является то, что в феврале наблюдался в целом отток как тенговых, так и долларовых вкладов. Суммарный вклад тенговых депозитов (физлиц и юрлиц) составил минус 0,96 пп (процентных пункта – примечание редактора), а депозитов в долларах США – минус 0,95 пп.

Более того, на фоне значительного укрепления обменного курса и переоценки вкладов в инвалюте в сторону уменьшения уровень долларизации депозитов (доля вкладов в инвалюте в общем объеме депозитов) снизился до исторически низкой отметки в 30% с 31% в январе», – отмечают аналитики.

При этом другие специалисты указывают на снижение эффективности банковских вкладов как средства защиты вложений.

Защищает ли депозит от инфляции

В Telegram-канале Finance.kz также высказались по поводу ситуации с хранением денег в БВУ. Согласно сообщению источника, даже сильно высокая базовая ставка оказалась неэффективной.

Так, аналитики отмечают, что текущий уровень данного показателя не способствует снижению инфляции, но ранее он хотя бы обеспечивал защиту нескольких сотен тысяч депозитариев. Однако теперь и этот положительный эффект ослабел.

Например, в феврале среднее вознаграждение по депозитам снизилось и составило 13,5% (в январе – 13,75%), при этом инфляция за это время выросла: 21,3% в феврале против 20,7% в январе. Также на неэффективность хранения денег в БВУ могут указывать снижение средних ставок по вкладам и отток денег после завершения программы выплаты компенсаций.

«То есть депозиты снимают несмотря на высокую ставку, причем снимают как тенговые, так и валютные, что и правда достаточно редкое явление», – утверждается в источнике.

Напоследок эксперты отметили, что базовую ставку пора снижать – она больше не работает даже на сохранение депозитов.

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