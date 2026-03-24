Депозиты и внесение денег на карту: правда о проверках налоговой в РК

В Казахстане разъяснили, какие виды денежных переводов не подпадают под налоговый контроль в рамках усиления мониторинга мобильных операций, сообщает digitalbusiness.kz

По данным Министерства финансов, ряд операций не вызывает интереса у контролирующих органов, так как не считается доходом или предпринимательской деятельностью.

В частности, проверкам не подлежат:

— переводы между собственными счетами, включая депозитные

— пополнение личной карты через банкоматы

— поступления в виде официальной заработной платы и социальных выплат

— переводы между близкими родственниками — супругами, родителями, детьми

Отмечается, что такие операции считаются прозрачными и не требуют дополнительных пояснений со стороны граждан.

При этом специалисты напоминают: если переводы выходят за рамки личных нужд и носят признаки регулярной коммерческой деятельности, они могут попасть под дополнительный анализ.

В целом, налоговый контроль направлен на выявление скрытых доходов, тогда как обычные бытовые переводы остаются вне зоны риска.

