Депутат Айдос Сарым: Мажилисмены получают зарплату от 500 до 800 тысяч тенге

Депутаты мажилиса парламента нового созыва будут получать зарплату от 500 до 800 тысяч тенге, сообщил журналистам мажилисмен Айдос Сарым, сообщает informburo.kz

«Сегодня будет заседание по нашим бытовым вопросам. Есть примерный коридор, который озвучен. По-моему, от 500 тысяч до 800 тысяч тенге. Это зависит от стажа, от выслуги лет, от научных степеней», – сказал Айдос Сарым.

Чтобы получать максимальные 800 тысяч тенге, надо быть профессором, генералом, и как минимум 30 лет проработать на госслужбе, добавил депутат.

«Поскольку у меня этого всего нет, мне это не грозит», – заключил он.

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