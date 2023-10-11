Депутат Мажилиса заявил о «проедании будущего» и раскритиковал исполнение бюджета





Депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов подверг критике исполнение республиканского бюджета за 2025 год, заявив, что положительные макроэкономические показатели не отражают реального положения дел.

Выступая на совместном заседании палат Парламента, депутат отметил, что доходы республиканского бюджета составили 21 трлн тенге, что на 335 млрд тенге ниже запланированного уровня. По его словам, недобор налоговых поступлений достиг 730 млрд тенге, а правительство второй год подряд не выполняет план по налоговым доходам.

Асхат Рахимжанов также обратил внимание на рост дефицита бюджета. По его данным, в 2025 году он составил 4 трлн тенге, что на 11,7% больше, чем годом ранее. Кроме того, из Национального фонда было изъято 5,3 трлн тенге.

Депутат заявил, что более половины новых государственных займов — 51% — направлено не на развитие экономики, а на рефинансирование ранее взятых долгов.

Отдельно он остановился на уровне жизни населения. По словам Рахимжанова, официальная инфляция достигла 12,3%, а расходы казахстанцев на продукты питания выросли на 13,5%. В результате на еду, по его данным, семьи тратят уже 52% своих доходов.

Также депутат заявил, что реальная заработная плата населения с учетом инфляции снизилась на 3,2%, а кредиты имеют более 90% экономически активных граждан.

Ссылаясь на данные Высшей аудиторской палаты, Асхат Рахимжанов сообщил, что объем неэффективно использованных бюджетных средств вырос в 1,7 раза и достиг 648,7 млрд тенге. Кроме того, по его словам, выявлены случаи искусственного завышения показателей и предоставления недостоверной информации в отчетности.

По итогам выступления депутат заявил, что фракция Общенациональной социал-демократической партии не поддерживает отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета и выступает за повышение минимальной заработной платы, усиление контроля за ростом тарифов ЖКХ и реформирование системы социальной поддержки.

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