Депутат назвал абсурдом налог на ягоды и грибы. Что ответил Комитет госдоходов

Депутат Маггеррам Маггерамов раскритиковал введение налога на сбор ягод и грибов. По его мнению, данное новшество имеет высокие коррупционные риски и социальную напряженность, передает Tengrinews.kz.

«Сбор ягод и грибов — это всегда сезонно, и, как правило, этим занимается возрастное население, бабушки и дедушки, вместе с ними – внуки. И с кого вы собираетесь взимать налоги, с них, что ли? Их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы? Эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы при том, что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется», — высказался мажилисмен в своем запросе на имя премьера.

Тем временем в Комитете государственных доходов (КГД) на запрос Tengrinews.kz ответили, что при сборе для личного и домашнего использования налог уплачиваться не будет.

«Налог будет уплачиваться при заготовке только для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, то есть предпринимательских целей. При сборе для личного и домашнего использования плата не взимается», — подчеркнули в Комитете.

Как сообщили в КГД, в настоящее время налог за сбор дикорастущих лекарственных растений, ягод, грибов, орехов уплачивается только на территории лесного фонда и заповедников, что составляет лишь 11 процентов территории республики, хотя такие растения собираются везде. Поэтому со следующего года плата будет взиматься и за заготовку дикорастущих растений, собираемых вне данной территории.

«Ставки платы устанавливаются маслихатами за килограмм сбора дикорастущих видов растений, уплата производится ежеквартально в бюджет по месту заготовки не позднее 20-го числа месяца, следующего за кварталом; налоговой отчетности нет», — также уточнили в Комитете.

Ранее в Комитете госдоходов сообщили, что с 1 января 2024 года в соответствии с изменениями в налоговом законодательстве вводится плата за пользование лесными и растительными ресурсами. Среди казахстанцев эта новость вызвала ажиотаж. Своими соображениями по поводу налога на сбор ягод, грибов и лекарственных трав поделились казахстанские эксперты.