Депутат предложил вернуть переход на летнее и зимнее время в Казахстане. Что ответил министр торговли

На заседании мажилиса депутат Лукбек Тумашинов сказал, что во время встреч с жителями ВКО он получал немало вопросов о переходе Казахстана на единый часовой пояс, передает informburo.kz

«Мы послушали ваш ответ (на петицию – Авт.) внимательно. Это вызвало возмущение народа, причину вы и сами знаете. Я хочу вам подсказать решение этого вопроса – в своё время у нас было зимнее и летнее время. Надо же как-то подстраиваться. Почему мы вызываем гнев людей? Разве это принесёт завтра чести правительству и депутатам?» – задал вопрос мажилисмен.

Министр ответил, что решения, связанные со здоровьем, принимаются только после научных исследований. Но рассмотреть предложение депутата он считает возможным.

В кулуарах мажилиса Арман Шаккалиев отметил, что предложение заслуживает внимания.

«Такая практика была. Предложение депутата заслуживает внимания и может быть рассмотрено. Но вместе с тем я подчеркну, что по итогу петиции комиссия приняла решение – для того, чтобы определить итоги влияния, и их на системной основе формализовать в научное заключение, нужно время», – сказал глава ведомства.

Возможные варианты перевода времени власти будут рассматривать только после трёхлетних исследований.

«Мы в рекомендациях при принятии решения отразили, что министерство здравоохранения будет проводить исследования о влиянии негативном, потому что о положительном влиянии мы уже давно говорили, о том, что мы синхронизируем с солнечными ритмами. Мы договорились. Решение принято. В петиции отказано. Три года дополнительного исследования, по итогам трёх лет мы можем говорить о том, какие варианты возможны. Речь идёт о том, что по итогам трёх лет у нас будет научно-обоснованное заключение о влиянии принятого решения», – заключил министр торговли.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.