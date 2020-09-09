Депутаты: Дистанционное обучение школьников сорвано

Программу е-learning депутаты назвали безрезультативной. При этом именно на ее развитие из государственного бюджета за последние 9 лет было потрачено 30 млрд тенге, сообщает корреспондент zakon.kz.

Всего, по данным депутатов, за последние 9 лет на информатизацию и развитие образования и науки с созданием электронных образовательных ресурсов, подготовку педагогических кадров к использованию информационно-коммуникативных технологий и обеспечению равного доступа к информационно-образовательным ресурсам было выделено 72 млрд тенге, «из которых только 30 миллиардов тенге потрачено на внедрение системы электронного обучения е-learning, которую можно считать безрезультативной».

Как показало начало 2020-2021 учебного года, фактически дистанционное обучение школьников было сорвано, несмотря на заверения первых руководителей Министерства образования и науки и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о полной готовности семи казахстанских интернет-платформ к дистанционному обучению и замене ими международных площадок. Как свидетельствуют всевозможные жалобы и комментарии родителей в СМИ и социальных сетях, образовательные платформы не соответствуют требованиям информационной безопасности, отсутствует качественный образовательный контент, учебный процесс сопровождается постоянными сбоями, — отметила в своем депутатском запросе мажилисмен Джамиля Нурманбетова.

Также она обратила внимание, что фактическая скорость интернета и его наличие в отдаленных сельских и городских школах «не только далека от отчетных данных, но и не достаточна для дистанционного формата обучения».

Зачастую в городах с высокой пропускной способностью интернета не каждый ребенок имеет корпоративный аккаунт и персональный компьютер, что просто не позволяет ему получить доступ к успешному обучению. До сих пор свыше 55 тыс. школьников проживают в 835 селах без интернета и более 1 млн учащихся (а это 30%) не имеют компьютеров, — сказала она.

Отдельно депутат отметила, что учителя в начальной школе получили двойную нагрузку – проведение дистанционных уроков и работу в «дежурных классах». А также страдания родителей, которые не только взяли на себя роль учителей-предметников, но и (некоторые) были вынуждены брать отпуска без содержания и объяснять своим детям учебный материал, присланный учителем через WhatsApp.

Крайне актуальным стал вопрос подготовки учителей к дистанционному обучению. По факту учителя вынуждены самостоятельно организовывать техническое сопровождение своих уроков, создавать учебный контент и выполнять множество других несвойственных им функций, — добавила депутат.

Мажилисмены предлагают:

— наладить продуктивное взаимодействие министерств, ответственных за обеспечение условий дистанционного обучения;

— провести анализ эффективности освоения средств, выделенных на оснащение школ компьютерами, подключение к интернету и подготовку учителей;

— осуществлять на постоянной основе контроль за освоением средств из республиканского бюджета, выделенных для внедрения цифровых технологий;

— совместно с местными исполнительными органами оперативно устранить проблемы дистанционного обучения в организациях среднего образования;

— ускорить создание единой образовательной онлайн платформы и обеспечить качество ее функционирования;

— рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц за некачественную подготовку системы образования к началу 2020-2021 учебного года в формате дистанционного обучения.

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