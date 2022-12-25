Депутаты обеспокоены идеей заменить учебники в школах планшетами

В Казахстане намерены решить проблему «тяжелых рюкзаков», заменив учебники планшетами.

Предлагается обеспечить ими более 400 тысяч первоклассников. Однако депутаты мажилиса сомневаются, что идея министерства цифрового развития реализуема, и причина — некачественный интернет в школах.

«Во многих школах интернет оставляет желать лучшего. Доступа к качественному интернету нет. Там где имеется, то включение одновременно трех интерактивных досок рушит весь интернет, не говоря уже об подключении большого устройства планшетов», — отметила депутат мажилиса РК Юлия Кучинская.

Согласно официальным данным, в 65% школ страны очень низкая скорость интернета, в 35% — ее еще можно поднять, но местные исполнительные органы, отмечает министр, вопрос этот до конца не решают. Багдат Мусин подчеркивает, что некоторые школы и вовсе экономят на интернете.

«Когда бюджет за интернет доходит до школ, то средства выделяют за 20 Мбит по стандарту, а директор экономит и платит за 8 Мбит. Вторая проблема — разводка внутри школы: оператор доводит модем лишь до одного компьютера, в основном — в кабинете бухгалтера или директора. При этом во всей школе интернета нет», — сказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

По его словам, сейчас акиматам поручили централизовать процесс подключения к интернету школ. Им предлагают определиться с одним оператором и не экономить деньги. Помимо этого поручено заложить ресурсы, чтобы внутри школы могли установить Wi-Fi соединения.Ответственными за это, подчеркивает Багдат Мусин, напрямую назначены руководители школ и управлений образования регионов.

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