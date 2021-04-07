Депутаты одобрили проект закона о запрете продажи сельхозземель

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам земельных отношений, который предусматривает полный запрет на предоставление сельхоз.земель иностранцам и иностранным компаниям, передает alau.kz

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что сроки использования ранее арендованных сельхоз.земель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранным участием не могут быть продлены, земли будут находиться во владении только до истечения срока использования. А кандасы могут получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, при этом сельхоз.земли могут взять в аренду только после получения казахстанского гражданства.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, представляя законопроект на заседании Мажилиса.

Напомним, что законопроект по вопросам земельных отношений был инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он поручил подготовить этот закон срочно, чтобы прекратить слухи о том, что казахстанская земля может быть продана иностранцам. 12 марта Глава государства направил законопроект в Мажилис, и его депутаты одобрили в первом чтении.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.