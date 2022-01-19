Депутаты: Поезда, автобусы забиты битком, но главными распространителями КВИ признали школы

Депутаты мажилиса задались вопросом, как быть работающим родителям, если дети на «удалёнке», но их нельзя оставлять одних дома.

Депутаты мажилиса от НПК раскритиковали решение Минздрава и МОН о переводе школьников на дистанционное обучение в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.

«В это же время разрешено работать школам в других регионах, деятельность детских садов, учреждений дополнительного образования до 10 детей в группе, кафе, ресторанам, кинозалам, перегруженному общественному транспорту. Ходят битком забитые поезда, летают самолёты. Только школы признаны самой большой опасностью и распространителями инфекции. И это при том, что ранее был отработан и успешно опробован алгоритм работы школ в эпидемию», – говорится в запросе депутатов в адрес премьер-министра.

По мнению мажилисменов, следует расширять применение экспресс-тестов и обеспечить бесплатный для граждан доступ к ним. Как вариант, это можно сделать как раз в школе, для учеников и работников ,считают в НПК.

«От правительства страны хотим узнать, была ли ими продумана система определения детей-учеников 1-6 классов, которых родители не могут оставлять одних по закону, в организованные группы для обеспечения ухода и организации обучения и воспитания при запрете посещения школ? Имеются ли рекомендации безопасного размещения детей? Ведь родители – полицейские, врачи, военные, пожарные, водители, продавцы – должны в любом случае выходить на работу», – отметили депутаты.

Они попросили Минздрав и MOH разъяснить причины принятого решения о тотальном закрытии школ в трёх самых крупных городах страны на основании объективных показателей.

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