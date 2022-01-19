Депутаты: Поезда, автобусы забиты битком, но главными распространителями КВИ признали школы

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Депутаты мажилиса задались вопросом, как быть работающим родителям, если дети на «удалёнке», но их нельзя оставлять одних дома.
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Депутаты мажилиса от НПК раскритиковали решение Минздрава и МОН о переводе школьников на дистанционное обучение в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте.
«В это же время разрешено работать школам в других регионах, деятельность детских садов, учреждений дополнительного образования до 10 детей в группе, кафе, ресторанам, кинозалам, перегруженному общественному транспорту. Ходят битком забитые поезда, летают самолёты. Только школы признаны самой большой опасностью и распространителями инфекции. И это при том, что ранее был отработан и успешно опробован алгоритм работы школ в эпидемию», – говорится в запросе депутатов в адрес премьер-министра.
По мнению мажилисменов, следует расширять применение экспресс-тестов и обеспечить бесплатный для граждан доступ к ним. Как вариант, это можно сделать как раз в школе, для учеников и работников ,считают в НПК.
«От правительства страны хотим узнать, была ли ими продумана система определения детей-учеников 1-6 классов, которых родители не могут оставлять одних по закону, в организованные группы для обеспечения ухода и организации обучения и воспитания при запрете посещения школ? Имеются ли рекомендации безопасного размещения детей? Ведь родители – полицейские, врачи, военные, пожарные, водители, продавцы – должны в любом случае выходить на работу», – отметили депутаты.
Они попросили Минздрав и MOH разъяснить причины принятого решения о тотальном закрытии школ в трёх самых крупных городах страны на основании объективных показателей.
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