Депутаты предлагают ликвидировать список запрещенных для женщин профессий

Общественники предлагают властям Казахстана наконец-то дать женщинам право самим выбирать себе место для работы. Дело в том, что на данный момент в Казахстане существует список запрещенных для женщин профессии, в который входит 229 наименований, сообщает zakon.kz.

Среди них: газосварщики и электросварщики ручной сварки, работающие в цехах, в закрытых емкостях (цистернах, котлах), а также на высотных сооружениях связи (башнях, мачтах) свыше 10 метров и верхолазных работах, землекоп, каменщик, машинист бульдозера, электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, занятый на верхолазных работах ремонтом высоковольтных линий электропередач, матросы всех наименований пассажирских и грузопассажирских судов (за исключением судов на подводных крыльях и глиссирующих, а также судов, работающих на внутригородских и пригородных линиях), земснарядов, землесосов и судов смешанного «река-море» плавания, водитель аэросаней, водолаз, десантник-пожарный, парашютист-пожарный и так далее.

Власти объясняют существование этого списка тем, что указанные профессии очень вредные и тяжелые, а потому плохо отразятся на репродуктивных функциях женщины. При этом, никаких исследований по поводу того, как эти же профессии влияют на репродуктивные возможности мужчин, в республике, не проводилось. Помимо этого, казахстанские власти не могут дать определение, что значит «тяжелая» работа, и какой груз не может поднять женщина.

Защитницы прав женщин видят в этом дискриминацию по гендерному признаку. «Они опять сводят роль женщины к деторождению», — заметили они.

Если мы логически предполагаем, что защищаем женщину как мать, то там должны присутствовать противопоказания со спецификой женского здоровья, но этого мы не наблюдаем. Этот список привязан исключительно к полу. Только в силу того, что ты женщина, ты не имеешь право работать на этих работах, — сказала на обсуждении Уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова.

Она также отметила, что в связи с ликвидацией списка у дверей работодателей вряд ли образуется очередь из женщин, желающих работать на этих позициях. Отмена запрета нужна для устранения дискриминации по половому признаку. Тем более, что ограничение женщин в доступе к определенного рода работам в Казахстане ведет начало с Советских времен. Впервые список «особо тяжелых и вредных работ и профессий, к которым не допускаются женщины» в СССР был принят в 1930 году постановлением Народного комиссара труда и в последующем изменялся в 1932, 1938, 1949, 1950, 1956, 1960 годах.

Вообще некоторые пункты списка у меня вызывают некоторое смущение. Так, есть профессии, которые, например, связаны с автоматизированным трудом: машинисты, помощники машинистов электровоза, тепловоза, самоходных тяжелых машин, бульдозеров, крановщики, операторы. А есть, те которые в Казахстане просто не существуют, — добавила Азимова.

Инициативу равноправия поддерживает депутат Ирина Смирнова. Она считает, что стереотипное мышление, традиции и устоявшиеся взгляды могут тормозить процесс приведения законов Казахстана в соответствие с международными пактами.

Я помню, как Альмира Абылкасымовна написала статью о том, что нужно всех уровнять и отказаться от списка запрещенных профессий. И я ее поддержала в этом вопросе. И нас только что палками с ней не били и причем женщины. Они аргументировали это тем, что мы якобы пытаемся использовать женщин на этих работах, заставлять их работать в этих местах. Но никто не хочет никого заставлять. Мы объясняем: это возможность для каждого работать там, где он считает нужным. Вне зависимости от мнения другого человека и гендерного признака. Есть женщины, которые хотят быть спасателями, работать на высотном кране, бульдозере, получать высокие зарплаты, такие же как мужчины. А благодаря механизации работы становятся не такими сложными, — рассказала Смирнова.

К слову, проблема списка существует не только для каких-то гипотетических женщин, а для вполне реальных. Так, в инициативу казахстанских феминисток «Феминита» еще в 2019 году обратилась Алмагуль. Она устроилась работать на большегрузной машине (25 тонн) в карьере, но к ней приехала служба безопасности компании и сообщила, что существует список запрещенных профессий, из-за чего ей нельзя работать по этой специальности. В итоге девушка продолжала работать, вот только оформить ее пришлось как водителя легкового транспорта, с соответствующим урезанием зарплаты.

Те, кто придумал этот список, оставили меня без работы. Меня унизили, потом мне пришлось искать другую работу, но с другой менее привлекательной зарплатой. При этом, когда я училась на водителя большегрузных машин, мне никто не говорил о том, что такой список существует. Получается, учиться я могу, а работать не могу! Я почему должна жить и скрываться? Мне вот очень интересно. Почему меня унижает государство. За тебя никто не может заступиться! Я гражданка Казахстана и меня здесь унижают! За меня решили! Мы должны развиваться и никогда не должны сдаваться, только там мы сможем победить предрассудки, — возмущалась девушка.

Рекомендации по отмене списка предлагались Казахстану Комитетом ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Советом ООН по правам человека в рамках Универсального периодического обзора, Международной организацией труда, а также иностранными и местными правозащитными инициативами. Министерство труда обещалось поработать над предложениями к 2021 году.

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