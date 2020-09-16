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Депутаты предлагают списать кредиты безработным казахстанцам

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Депутаты от фракции «Народные коммунисты» выступили с предложением провести в Казахстане широкомасштабную кредитную амнистию, передает корреспондент zakon.kz. Свой депутатский запрос с предложениями они направили премьер-министру Казахстана Аскару Мамину.

Введение ограничительных мер: режима ЧП, карантина и локдауна, как показало время, были решениями, которые помогли остановить лавинообразное развитие заболевания. В то же время фракция «Народные коммунисты» обращает внимание, что эти меры повлекли за собой снижение или потерю доходов наемных работников и предпринимателей. Данное обстоятельство не зависит от них, но обязательства населения и бизнеса пред финансовыми организациями никто не отменял, — сказал депутат Айкын Конуров.

По его словам, объемы производства в сфере МСБ за время карантина резко упали в сферах общепита — на 53%, розничной торговли — на 45%, транспорта — на 37%, что несет в себе риски закрытия предприятий, банкротств, судебных разбирательств с банками, как у предпринимателей, так и у их работников.

Во время карантина, по официальным данным, вне зоны занятости оказались 4 млн 200 тысяч человек. Фактически, безработица подскочила до 46% — это беспрецедентный шоковый уровень в нашей истории. Нынешний кризис является не только санитарно-эпидемиологической, но и трудовой чрезвычайной ситуацией. Соответственно, нужны чрезвычайные меры, — считает мажилисмен.

Он отметил, что исполнение поручения Президента по снижению долговой нагрузки граждан, так называемая «кредитная амнистия», в 2019 году положительно повлияла и на общество и финансовые институты, но в первом полугодии 2020 года объем микрокредитов значительно вырос. МСБ нарастил микрокредитный портфель на 850%, при этом выросла и просроченная задолженность на 238% по основному долгу или начисленному вознаграждению.

Если ранее граждане брали займы для приобретения бытовой техники, дорогостоящей одежды, на различные семейные мероприятия, то в условиях ограничительных мер и после, займы берутся на обслуживание прошлых кредитов, расходов на обучение, лечение, обычную одежду и питание. Финансовые институты предоставляют заемщикам отсрочку, но срок президентского моратория истекает в сентябре текущего года. Коммунисты сомневаются в том, что заемщики смогут восстановить свою платежеспособность. По прогнозам специалистов, малый и средний бизнес, если не будут вводиться новые ограничительные меры, восстановиться только через год. По разным оценкам ожидается закрытие от 30% до 50% субъектов МСБ. Все вышеперечисленные проблемы МСБ и работников несут в себе серьезные риски дефолта по займам, — подчеркнул Конуров.

В связи с этим фракция «Народные коммунисты» предлагает пересмотреть приоритеты и начать поддержку с граждан и МСБ.

Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги, создавали рабочие места и в результате введения чрезвычайной ситуации, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов, рискуют оказаться без средств к существованию, под гнетом финансовых институтов, ограниченными в своих правах, — предложил депутат.

В рамках подготовки к кредитной амнистии коммунисты предлагают создать государственную комиссию с привлечением в нее представителей всех заинтересованных сторон, провести аудит займов, определить источники финансирования и критерии для участников амнистии. Источниками финансирования они предполагают — высвободившиеся средства от оптимизации государственных расходов на административно-хозяйственную деятельность и налоговый маневр.

Предлагается увеличить налогообложение наследства и сверхдоходов граждан до уровня стран ОЭСР — 30%, ввести обложение денежных переводов физических лиц, вывод чистой прибыли компаний за рубеж дифференцированным налогом до 10%, третьего и больше по количеству объектов жилой недвижимости, второго и больше объектов коммерческой недвижимости граждан с повышающим коэффициентом в два раза за каждый объект недвижимости, ввести цифровой налог в 3% с местной выручки крупных иностранных технологических компаний, — заключил Айкын Конуров.

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