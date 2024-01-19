Депутаты согласились. Казахстанские миротворцы отправятся на Ближний Восток и в Африку

В Астане состоялось совместное заседание палат Парламента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Казахстан направит миротворцев в страны Ближнего Востока и Африки. Такое предложение на рассмотрение депутатов вынес Президент Касым-Жомарт Токаев. Парламентарии единогласно проголосовали за отправку миротворцев.

От имени Президента Касым-Жомарта Токаева по вопросу направления казахстанских военнослужащих в миротворческие миссии ООН к депутатам обратился министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.

«С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, в Кот-д’Ивуаре, Мали, Центрально-Африканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии временной силы ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН, шесть офицеров — в Западной Сахаре, два офицера — в Центрально-Африканской Республике, два офицера — в Демократической Республике Конго, девять военнослужащих – в Ливане. Руководством ООН дана высокая оценка боевой выучке наших военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН», — сказал министр обороны.

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков рассказал подробности направления.

«На сегодняшний день впервые мы добились того, что ООН нам дала самостоятельную миссию. Мы пойдем выполнять миссию под нашим флагом. Это самое основное. Второе: задачи, которые представят перед нами, — это патрулирование района, выполнение комендантской службы. Рота будет находиться в резерве», — заявил Жаксылыков во время совместного заседания палат Парламента.

При этом министр отметил, что наши военные будут обеспечены боевыми колесными машинами в количестве 15 единиц, инженерной техникой, штатным вооружением, средствами связи и медицинским обеспечением.