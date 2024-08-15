Дерево упало на автомобиль. Костанайский суд отказал в иске о возмещении ущерба

Костанайским городским судом вынесено решение об отказе в удовлетворении иска владельца авто к ТОО о возмещении материального ущерба, о взыскании убытков. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Истец обратился в суд с иском о возмещении материального ущерба и взыскании убытков, поскольку в мае 2024 года во дворе его дома на прилегающей территории произошло падение дерева на транспортное средство. В результате истцу был причинен материальный ущерб, а также убытки в виде упущенной выгоды, поскольку он лишился заработка после повреждения его транспортного средства.

Решением суда было отказано в удовлетворении иска, так как истец не представил суду доказательства материального ущерба — отчет по определению размера ущерба в виде поврежденных деталей, определением видов работ и их стоимости, протокол осмотра с фототаблицей, схема происшествия составленные уполномоченным органом.

Решение суда не вступило в законную силу.

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