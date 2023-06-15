Дерево упало на мальчика в Костанайской области — видео

В редакцию alau.kz обратилась жительница села Аулиеколь Мольдыр Альмагамбетова. Она сообщила, что на её сына упало дерево.

Происшествие случилось 11 июня, когда её сын играл в парке. Внезапно поднялся ветер.

«Здесь, на площадке играли дети. Резко поднялся ветер. Некоторые дети успели отбежать, мой сын не успел. На него упало дерево. Он потерял сознание. Здесь были взрослые, которые вызвали скорую помощь. У сына сотрясение головного мозга. Повезло просто, что не получил еще хуже травмы», — рассказывает мама пострадавшего мальчика.

Мольдыр Альмагамбетова говорит, что пошла в акимат и хотела написать заявление.

«Я пришла в акимат, а мне там говорят, мол, что вы от нас хотите? Ветер — это природное явление. Я написала заявление. Они даже не спросили каково его состояние, а наоборот разговаривали в таком тоне. Я не хочу обращаться в суд. Я просто хочу, чтобы избавились от сухих деревьев, которые представляют опасность, чтобы благоустроили парк. Ведь происшествие снова может произойти и с другими детьми. Нам просто повезло. Чего ждут? Ещё худшей трагедии? Там много сухих деревьев-высоток. Пилят не там, где надо. Там валом сухих веток. Детям больше негде играть, как в этом парке», — объясняет Мольдыр Альмагамбетова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.