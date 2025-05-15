14 мая около 17.10 часов, на железнодорожной станции Костанай едва не произошла трагедия. Во время патрулирования перрона патрульный полицейский линейного отдела полиции на станции Костанай младший сержант полиции Арсен Абильмажинов заметил на надземном пешеходном мосту подозрительное поведение мужчины. Тот перелезал через ограждение. Об этом сообщает пресс-служба ДП на транспорте.

Не теряя ни секунды, младший сержант Абильмажинов бросился к мосту. В этот момент на мосту оказался и неравнодушный прохожий — 18-летний Аян Карбаев. Услышав крик полицейского: «Держи его!», молодой человек, не задумываясь о собственной безопасности, подбежал к мужчине и схватил его за руку.

Мужчина сопротивлялся. Полицейскому и студенту удалось втянуть его обратно за ограждение. Арсену удалось успокоить мужчину, с ним провел беседу, после чего младший сержант полиции сообщил о случившемся в дежурную часть.

На место происшествия прибыла также следственно-оперативная группа и руководство ЛОП на станции Костанай. При проверке выяснилось что, 29-летний житель города Костанай, находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Ему была оказана морально-психологическая помощь, а также начата работа по установлению всех обстоятельств инцидента.

Руководство Департамента высоко оценило действия патрульного полицейского Арсена Абильмажинова и Аяна Карбаева. В ближайшее время планируется принять решение о награждении их за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.

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