Продукция региональных стабилизационных фондов начала поступать в продажу на сельскохозяйственных ярмарках выходного дня по всей территории Казахстана, передает Zakon.kz.

Как сообщили 7 февраля в Министерстве торговли и интеграции РК, с начала года в стране уже организовано порядка 600 ярмарок выходного дня. В минувшие выходные они прошли во всех регионах, где населению предлагались товары стабилизационных фондов по ценам ниже рыночных.

В частности, в Актау на ярмарки завезли 2 тонны картофеля, по 1 тонне моркови, лука и капусты, 1 тонну говядины, 1000 литров растительного масла, 500 кг пищевой соли, 1,5 тонны риса и 700 кг макаронных изделий.

В Атырауской области из стабилизационного фонда реализовали 1,2 тонны овощей, 1 тонну говядины, 600 кг молочной продукции и 400 кг мяса птицы.

Жителям области Улытау предложили 400 яиц, 1 тонну говядины, по 20 кг макаронных изделий и гречневой крупы, а также 50 кг муки.

В Кызылорде торговля велась продукцией стабилизационного фонда социально-предпринимательской корпорации «Байқоңыр». Цены составили: картофель — 160 тенге, лук — 126 тенге, морковь — 135 тенге, капуста — 130 тенге, рис — 230 тенге, мука — 140 тенге, говядина — 2500 тенге за килограмм.

Кроме того, в ярмарках приняли участие около тысячи отечественных товаропроизводителей и предпринимателей. В Северо-Казахстанской области было реализовано почти 4,9 тонны продукции на сумму 7,7 млн тенге. В Усть-Каменогорске предприниматели представили около 15 тонн товаров, в основном мясо, мед и молочную продукцию.

В Астане участие в ярмарках приняли фермеры не только столицы, но и областей Абай, Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской. Наибольшим спросом пользовалась говядина по цене 3300–3500 тенге за килограмм, конина — 3000–3300 тенге, баранина — 3500 тенге за килограмм.

В целом на ярмарках было реализовано около 60 тонн бакалейной продукции, 50 тонн овощей и 50 тонн мясной продукции. Покупателям также предлагались овощи и фрукты, мясо, мука, молочные изделия, натуральные соки, варенье и джемы по сниженным ценам.

В министерстве отметили, что в соответствии с поручением правительства практика разбронирования продукции стабилизационных фондов для реализации на ярмарках будет продолжена и на следующей неделе.

Железнодорожная станция «Аманкарагай» впервые за почти 65 лет прошла капитальную модернизацию. Станция была основана в 1961 году и в прошлом году вошла в масштабную государственную программу...

Штрафстоянка: за что полицейские не имеют права забирать машину Сотрудники полиции могут задержать транспортное средство и поместить его на специальную стоянку только в случаях,...

Капремонт домов: дом с протекающей крышей на Майлина дождался ремонта В Костанай в этом году планируется обновление ряда многоквартирных домов. Работы направлены на восстановление инженерных...