Компании такси готовятся к массовой реализации подержанных иностранных машин. Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80%, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта 2026 года. Об этом «Известиям» рассказали представители отрасли в ходе Международного евразийского форума такси (МЕФТ)

Причиной прогнозируемого выбытия машин из парков стали требования законов о локализации транспорта для такси и о легковых перевозках ФЗ-580. В соответствие с ними перевозчики с марта следующего года не смогут перерегистрировать в реестре транспорта уже используемые в таксопарках зарубежные автомобили. А такая перерегистрация нужна при сдаче машин в аренду водителям со статусом индивидуальных предпринимателей (ИП).

«Под запрет переоформления в такси попадают и лизинговые иномарки, уже работающие в таксопарках», — рассказал «Известиям» инвестор такси «Шоколад» Спартак Заболотский.

Сейчас действует норматив, что при смене собственника автомобиля такси необходимо вносить нового владельца в реестр перевозчиков, добавил «Известиям» региональный директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинг» Дмитрий Виссарионов.

С 2023 года перевозчики активно закупали иностранные машины в лизинг сроком на три-четыре года. У некоторых из них число таких автомобилей приближается к 80%. И в 2026–2027 годах подходит время их выкупа у лизинговых компаний и переоформления в собственность, отмечает участник рынка.

По словам Спартака Заболотского, зарегистрировать машины в собственность можно, но вот работать на них в такси уже не получится, так как у них недостаточная локализация. Эти машины придется продавать на вторичном рынке, считает перевозчик.

