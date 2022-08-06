Дешевые лекарства могут пропасть с полок казахстанских аптек

Глава Комитета медицинского и фармацевтического контроля при МЗ РК Бауыржан Байсеркин на брифинге в СЦК сообщил, что Минздрав пересмотрел приказ о розничной реализации медикаментов, передает nur.kz

В ходе брифинга журналисты указали, что приказ о розничной реализации медикаментов сыграл против казахстанцев: сейчас, по их словам, в продаже не найти таких дешевых и действенных препаратов, как «Фуратонин», «Андипал», «Деолозин», «Ибуфен — свечи».

Журналисты предположили, что фармацевты эти лекарства не завозят потому, что им это не выгодно, так как зачастую закупочная цена выше той, что указана в приказе, а цена аналогов — в разы выше.

В связи с этим они поинтересовались, не пора ли внести изменения в приказ.

Байсеркин признал, что этот вопрос очень актуален.

«Перечисленные препараты относятся к диапазону цен от 50 до 1000 тенге. Есть специальный сайт — i-teka: например, по “Диазолину” мы буквально недавно тоже смотрели — в наличии он имеется в различных дозировках», — указал он.

Глава комитета добавил, что цены для оптовой и розничной реализации в Казахстане пересматриваются дважды за год.

«В настоящий период эта работа уже завершена, приказ проходит согласование в антимонопольном ведомстве, НПП “Атамекен” и с бизнес-структурами. В ближайшее время он будет уже утвержден в Министерстве юстиции, и после этого вступит в силу. И ваши замечания в части того, что необходимо менять цены, они, конечно, вот в этом приказе тоже будут предусмотрены», — заверил спикер

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