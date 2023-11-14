Дешевый прием: мошенники придумали новую схему обмана костанайцев при покупке iPhone

По данным сотрудников отдела «CYBER POL» костанайского департамента полиции, сообщения о действиях аферистов поступают каждый день, причем мошенники следят за рынком, и отлично знают на чем, в данный момент, можно «сыграть».

Как сообщают полицейские с октября по середину в области зарегистрировано 19 фактов по продаже-покупке Айфонов.

«Злоумышленники мониторят мировые новости, и социальные сети, что появляется спрос именно на продукцию Apple, и они выставляют фейковые магазины в основном в Instagram», — говорит начальник отдела «CYBER POL» УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Цену на дорогой гаджет ставят заниженную, придумывают, что сейчас действует акция, что получают технику они непосредственно от изготовителя. У них даже оформлено ИП на реального человека. От его имени они и выманивают предоплату, после которой обещают доставить товар. Не получив его в течение нескольких дней, покупатели обращаются в полицию.

«Выясняется, что оплата произошла на карточку дропа. В последующем устанавливаем молодого человека, который поясняет, что он либо продал свой личный кабинет, либо отдал за какое-то денежное вознаграждение. Раньше, если были продажи карты за, в прошлых годах, от 5-и до 40-а тысяч тенге, то сейчас имеются факты, когда студенты продают свою карточку за тысячу тенге», — сообщил Олжас Магыпаров.

В каждом из 19-и случаев люди отправляли в качестве предоплаты от 150-и до 700 тысяч тенге. В дальнейшем потепевшие могут попробовать в гражданском порядке взыскать потерянные деньги через суд с человека, на которого оформлен счет. Его, говорят полицейские, обяжут это сделать, поскольку открыв счет, он создал орудие совершения преступления.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.