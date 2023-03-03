Дешёвые автомобили нужно было отдать адресно, а не тем, кто сумел прицепиться — Шаяхметова

Субсидии, низкие кредитные ставки по госпрограммам должны предоставляться выборочно, адресно, отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова на саммите CFO Summit.

По её словам, это касается и программы автокредитования, передает informburo.kz

«Возможно, эти дешёвые автомобили нужно было отдать адресно, тем людям, кто больше нуждается, а не тем, кто сумел прицепиться в рамках онлайн-кредитования. Интересная картина сложилось, что за 18 секунд 761 человек тут же получили дешёвое фондирование», – сказала Шаяхметова.

Она отметила, что есть некоторые госпрограммы, которые только разгоняют инфляцию.

«Моё мнение: субсидии, «дешёвые» ставки должны предоставляться выборочно, адресно, по тем направлениям, где мы видим, приоритет есть в тот или иной период. Сельское хозяйство необходимо поддерживать, но опять же адресно. Мы тоже кредитуем наших клиентов, видим, что иногда «дешёвые» деньги заходят, но они не приносят нужного эффекта. Есть компании, которые не нуждаются в «дешёвых» госденьгах, но однако, получают эти деньги», – отметила глава Halyk Bank.

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