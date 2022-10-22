10 кабинетов поддержки инклюзии откроют в Костанайской области до конца этого года

На эти цели из бюджета было выделено 46 миллионов тенге. А до 2025 года в регионе планируют открыть такие классы во всех районах, где они отсутствуют.

Кабинет поддержки инклюзии в основной школе № 29 открыли в 2019 году. Тогда он был одним из первых в области. Сегодня работа тут уже налажена, в этом учебном году в кабинете занимаются девять детей с особыми образовательными потребностями. Посещать такие кабинеты они могут после заключения психолого-медико-педагогической комиссии. Асем Бисахметова в кабинете инклюзии работает ассистентом уже два года, рассказывает, что работа сложная, но интересная. К каждому ребёнку нужно найти подход.

«По специальности я дефектолог, это моя основная работа. Мне это нравится помогать таким детям, потому, что цель кабинета инклюзии — каждый ребенок, достоин школы. Поэтому, я думаю, что это полезная работа, которая приносит пользу детям и вообще развитию общества»,- говорит педагог-ассистент средней школы № 29 Асем Бисахметова.

Кабинет поддержки инклюзии оснащен всем необходимым. Специальное оборудование кабинета позволяет детям при необходимости разгрузиться и отдохнуть. Здесь четыре зоны. Первая для индивидуальных занятий, следующая зона для отдыха и сенсорной разгрузки, также имеется место для групповых занятий, и зона работы учителя. У каждого ребенка есть свой педагог-ассистент. Сопровождают детей они только одну четверть, затем происходит смена ассистентов.

«За три года можно сказать, у нас есть достижения. Трое детей ходят в общеобразовательные классы, самостоятельно без сопровождения. Они самостоятельные, то есть, мы их приучили учиться и ходить в школу. Это два ребенка с аутизмом, и один с умственной отсталостью. В общеобразовательные классы, как все нормо-типичные дети»,- говорит методист кабинета поддержки инклюзии средней школы № 29 Айгуль Мукашева.

Айгуль Мукашева рассказала, что смена ассистентов хорошо влияет на детей. Это не позволяет ребенку привыкнуть только к одному человеку. Как отмечают в управлении образования, кабинеты инклюзии уже доказали свою эффективность. Поэтому, до 2025 года их планируют открыть в тех районах, где они отсутствуют.

«Такие кабинеты открыты в городе Рудном, в Карасуском районе, всего у нас в 2021 году 4 кабинета открыты. В этом мы открываем еще 10, то есть к концу 2022 года у нас будет 14 таких кабинетов», — отмечает заместитель руководителя управления образования Айман Ибраева.

В этом году из областного бюджета выделили 46 миллионов тенге для открытия восьми кабинетов поддержки инклюзии в Мендыкаринском,Костанасйком, Амангельдинском и районе Б.Майлина, а также в городах Костанай и Рудный. На 2023 год, по информации управления образования, также запланировано открытие пяти таких кабинетов.

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