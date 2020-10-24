Десять правил ношения масок – Минздрав рекомендует

Министерство здравоохранения РК опубликовало десять правил ношения медицинских масок, передает МИА «Казинформ».

Пост с правилами и соответствующей инфографикой появился на странице Минздрава в Facebook.

10 правил ношения масок.

1. Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

2. Расположите маску металлическим зажимом или плотной вставкой вверх.

3. Внешняя сторона маски обычно окрашена. Расположите ее от себя.

4. Изогните металлическую вставку или зажим по форме носа.

5. Закройте маской нос, рот, подбородок.

6. Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

7. Не касайтесь маски во время использования. В случае прикосновения обработайте руки.

8. Как только маска становится сырой, замените ее на новую.

9. Не используйте одноразовые маски повторно.

10. Снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски), и сразу же выбросьте ее. После этого обработайте руки.

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