Десять школ и детсадов капитально отремонтируют в Костанайской области

В десяти школах и детских садах Костанайской области в этом году проведут капитальный ремонт и еще в 13-ти — текущий. Такие планы на 2021 год озвучила руководитель управления образования. В уже отремонтированные школы завезут новую мебель и спорт.инвентарь, а также установят лаборатории для занятий робототехникой, передает alau.kz

Школы и детские сады области в этом году продолжат преображаться. В планах — ремонт зданий и их новое оснащение. На эти цели из бюджета уже выделили 2,5 миллиарда тенге. Средства потратят не только на ремонтные работы, но и на закуп новой ученической мебели, спортивного оборудования, STEM лабораторий и автобусов для подвоза детей в школы из отдаленных посёлков.

«На начало года запланирован капитальный ремонт в 10 организациях образования на сумму 2,8 миллиарда тенге. В 13 организациях образования предусмотрен текущий ремонт на сумму 558,6 миллионов тенге. Вместе с тем требуется проведение капитального ремонта в первоочередном порядке 11 объектов образования, которые имеют положительное заключение проектно-сметной документации»,- рассказала Зауре Байменова, руководитель управления образования акимата Костанайской области.

Но не только организация ремонта беспокоит представителей управления образования. Перед областным ведомством теперь стоят и другие задачи. В их ведение перешли районные школы, которым требуется решить много насущных вопросов. К примеру, подвоз питьевой воды, обеспечение электричеством и теплом. Из 718 государственных организаций образования области только в половине проведены центральное, газовое или электрическое отопление. Остальные отапливаются углем и другим твердым топливом.

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