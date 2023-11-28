Десятки домов остались без отопления в Костанае

Информацию распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

В связи с устранением порыва на подземной тепломагистрали No18 по ул. Баймагамбетова, 28.11.23 года с 9.00. ч по 20.00 ч, будет временно отключено теплоснабжение в 27 многоквартирных жилых домах:- ул. Баймагамбетова N°3,3Д.3/5;

— ул. Баумана No12;

— ул. Гагарина N°14,15,17,18,19,21,23;

— ул. Садовая No49,51,71,67,714,73,98,1004,100Г;100Д, 100Е, 100К, 100/2;

— ул. Центральная No19 (3 корпуса);

— детский сад N°16 по ул. Садовая, 102.

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