Десятки домов остались без отопления в Костанае

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Информацию распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».
В связи с устранением порыва на подземной тепломагистрали No18 по ул. Баймагамбетова, 28.11.23 года с 9.00. ч по 20.00 ч, будет временно отключено теплоснабжение в 27 многоквартирных жилых домах:- ул. Баймагамбетова N°3,3Д.3/5;
— ул. Баумана No12;
— ул. Гагарина N°14,15,17,18,19,21,23;
— ул. Садовая No49,51,71,67,714,73,98,1004,100Г;100Д, 100Е, 100К, 100/2;
— ул. Центральная No19 (3 корпуса);
— детский сад N°16 по ул. Садовая, 102.
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