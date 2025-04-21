Сообщение о предстоящих отключениях распространила пресс-служба «Костанай-Су».

В связи с плановыми работами по замене запорной арматуры на сетях водопровода по адресу: ул. Чернышевского- 2, будет прекращена подача питьевой воды 23.04.2025 года с 09-00 часов до17-00 часов по следующим адресам:

Частные жилые дома:

ул. Чернышевского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

ул. Сералина 71, 73.

ул. Хакимжанова 49/11, 49/13, 49/18, 49/20.

ул. Элеваторная 64, 66.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

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