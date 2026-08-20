Десятки КСК ликвидируют: кто теперь будет обслуживать дома





В Костанае завершилась обязательная перерегистрация КСК и ПКСК. Процедура затронула 36 домоуправляющих организаций, обслуживающих 391 многоквартирный дом.

Первоначально завершить перерегистрацию требовалось до 15 июля. Из-за низких темпов прохождения процедуры срок продлили до 31 июля.

Изменения связаны с обновлением жилищного законодательства. КСК и ПКСК больше не считаются отдельными формами управления многоквартирными домами. Теперь они могут работать как обслуживающие организации и заниматься содержанием общего имущества нескольких домов.

Какие организации продолжат работу

«На сегодняшний день из 36 ПКСК 15 прошли перерегистрацию. 18 КСК будут добровольно ликвидированы, так как часть домов переходит в ОСИ, а часть — под управление управляющих компаний. Три ПКСК подлежат принудительной ликвидации — это ПКСК “Арман”, ПКСК “Степной” и “Карбышев”», — сообщил заведующий сектором отдела жилищных отношений акимата Костаная Азамат Кузбагаров.

По его словам, вопрос перерегистрации местных организаций полностью закрыт.

Что будет с домами ликвидируемых ПКСК

В многоэтажках, которые остались без обслуживающих организаций, специалисты проведут собрания жильцов. Собственникам квартир предложат выбрать другие компании, готовые заниматься содержанием домов.

Обновлённое законодательство предусматривает две формы управления многоквартирными жилыми домами: объединение собственников имущества — ОСИ и непосредственное совместное управление — НСУ.

В большинстве домов, ранее обслуживаемых КСК, выбрали НСУ. Теперь КСК или ТОО сотрудничают с жильцами на основании общего протокола, а не индивидуальных договоров с каждым собственником.

Какие счета должны открыть управляющие

ОСИ обязаны иметь текущий и сберегательный счета. КСК или ТОО, выступающие субъектами управления, должны открывать отдельные счета для каждого обслуживаемого дома.

Жилищная инспекция вправе привлекать управляющие организации к ответственности, если они не предоставляют собственникам квартир необходимые отчёты.

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