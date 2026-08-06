Как изменятся школы Костанайской области к новому учебному году

В Костанайской области завершают подготовку школ к новому учебному году. В 2026 году на ремонт 113 объектов образования направили 5,4 млрд тенге. В семи школах предусмотрен капитальный ремонт.
Работы на двух объектах завершат до 25 августа
Четыре школы уже полностью обновили. Ещё на двух объектах основные работы планируют закончить до 25 августа. Текущие ремонты во всех организациях образования должны завершиться до 30 августа.
Капитальный ремонт школы в Фёдоровском районе продлится до конца октября. На время проведения работ 110 учеников будут заниматься в зданиях районного акимата и лесного хозяйства.
Новое оборудование получили 82 сельские школы
В рамках проектов «Развитие потенциальных опорных школ» и «Ауыл мектебі – сапа алаңы» 82 сельские школы оснастили современным оборудованием на общую сумму 6 млрд тенге.
В опорных и малокомплектных школах впервые появились STEM-кабинеты, лаборатории по физике, химии и биологии, наборы для робототехники и конструирования, интерактивные панели, проекторы и компьютерная техника.
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