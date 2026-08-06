10 тысяч тенге обернулись судимостью для жительницы Костанайской области





Жительница района имени Беимбета Майлина согласилась передать неизвестным свой банковский счёт за вознаграждение. Впоследствии интернет-мошенники использовали его для проведения преступных операций, сообщили в прокуратуре Костанайской области.

Предложение о лёгком заработке женщина увидела в одной из социальных сетей. За предоставление счёта ей заплатили 10 тысяч тенге. В результате она стала участницей мошеннической схемы в качестве дроппера.

Что грозит дропперам

«Дропперы — это люди, которые за деньги передают мошенникам свои банковские счета, карты или помогают переводить и обналичивать похищенные средства. Даже если человек не является организатором преступления, он также несёт уголовную ответственность. За дропперство предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до семи лет», — рассказал заместитель прокурора района имени Беимбета Майлина Дусен Шакиров.

Суд прошёл в открытом формате

По инициативе районной прокуратуры судебный процесс провели в открытом формате. На заседание пригласили местных жителей, чтобы на реальном примере показать возможные последствия попытки быстро заработать.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 232-1 Уголовного кодекса Казахстана. Ей назначили один год ограничения свободы с пробационным контролем.

Правоохранительные органы призывают граждан не передавать посторонним банковские карты, счета, СМС-коды, пароли и персональные данные. Если человек уже оказался вовлечён в противоправную схему, ему рекомендуют прекратить выполнять указания мошенников и обратиться в полицию.

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