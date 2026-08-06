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Полиция вошла почти в 500 школьных чатов: для чего это нужно

— Сегодня, 16:57
Изображение для новости: Полиция вошла почти в 500 школьных чатов: для чего это нужно

Сгенерировано ИИ


Перед началом нового учебного года полиция проверила территории организаций образования, расположенных возле оживлённых улиц. По итогам обследований руководителям учреждений выдали 368 предписаний.

Среди выявленных нарушений — отсутствие необходимых дорожных знаков и пешеходной разметки.

Шесть акимов привлекли к ответственности

За ненадлежащее содержание дорог возле школ к административной ответственности привлекли шесть акимов районов, сёл и сельских округов.

На установку антитеррористических систем безопасности в учреждениях образования региона в 2026 году выделили 2,5 млрд тенге. Это значительно больше, чем годом ранее.

Полиция подключена к школьным чатам

Руководитель управления общественной безопасности ДП Костанайской области Максут Ералиев сообщил, что полицейские взаимодействуют с администрациями школ и отделами образования.

«Руководящий состав полиции включён почти в 500 рабочих чатов с администрациями школ и отделов образования. До начала учебного года совместно с органами образования необходимо актуализировать списки детей группы риска для обеспечения их конкретным сопровождением. Кроме того, необходимо обеспечить реальный обмен информацией между школами, полицией, органами опеки и здравоохранения», — отметил Максут Ералиев.



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