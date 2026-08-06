Полиция вошла почти в 500 школьных чатов: для чего это нужно





Перед началом нового учебного года полиция проверила территории организаций образования, расположенных возле оживлённых улиц. По итогам обследований руководителям учреждений выдали 368 предписаний.

Среди выявленных нарушений — отсутствие необходимых дорожных знаков и пешеходной разметки.

Шесть акимов привлекли к ответственности

За ненадлежащее содержание дорог возле школ к административной ответственности привлекли шесть акимов районов, сёл и сельских округов.

На установку антитеррористических систем безопасности в учреждениях образования региона в 2026 году выделили 2,5 млрд тенге. Это значительно больше, чем годом ранее.

Полиция подключена к школьным чатам

Руководитель управления общественной безопасности ДП Костанайской области Максут Ералиев сообщил, что полицейские взаимодействуют с администрациями школ и отделами образования.

«Руководящий состав полиции включён почти в 500 рабочих чатов с администрациями школ и отделов образования. До начала учебного года совместно с органами образования необходимо актуализировать списки детей группы риска для обеспечения их конкретным сопровождением. Кроме того, необходимо обеспечить реальный обмен информацией между школами, полицией, органами опеки и здравоохранения», — отметил Максут Ералиев.

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