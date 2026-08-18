Зубы — главная проблема: что выявили медосмотры 50 тысяч детей в Костанайской области

С начала 2026 года профилактические медицинские осмотры прошли более 50 тысяч детей. Это 90,7% от общего числа несовершеннолетних, подлежащих обследованию.
Чаще всего врачи выявляли у школьников проблемы с зубами. На стоматологические заболевания приходится почти 26% всех обнаруженных нарушений. При этом по сравнению с прошлым годом их количество сократилось почти на треть.
В 2026 году в организациях образования региона планируют открыть новые кабинеты профилактики стоматологических заболеваний.
«В соответствии с планом мероприятий на 2026 год предусмотрено открытие трёх кабинетов профилактики стоматологических заболеваний в общеобразовательных организациях. В прошлом году мы уже открыли три стоматологических кабинета именно в школах», — сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Еркебулан Баязитов.
Два новых кабинета появятся в школах Рудного, ещё один — в Тобыле.
Выпуск ТВ-новостей - 18.08.26
Жаңалықтар - 18.08.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.