Зубы — главная проблема: что выявили медосмотры 50 тысяч детей в Костанайской области





С начала 2026 года профилактические медицинские осмотры прошли более 50 тысяч детей. Это 90,7% от общего числа несовершеннолетних, подлежащих обследованию.

Чаще всего врачи выявляли у школьников проблемы с зубами. На стоматологические заболевания приходится почти 26% всех обнаруженных нарушений. При этом по сравнению с прошлым годом их количество сократилось почти на треть.

В 2026 году в организациях образования региона планируют открыть новые кабинеты профилактики стоматологических заболеваний.

«В соответствии с планом мероприятий на 2026 год предусмотрено открытие трёх кабинетов профилактики стоматологических заболеваний в общеобразовательных организациях. В прошлом году мы уже открыли три стоматологических кабинета именно в школах», — сообщил руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Еркебулан Баязитов.

Два новых кабинета появятся в школах Рудного, ещё один — в Тобыле.

Кто встанет у доски: школам Костанайской области нужны педагоги На совещании в областном акимате обсудили кадровый дефицит в организациях образования. По данным профильного управления,...