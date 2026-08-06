Туман, гроза и до +30 градусов ожидаются в Костанайской области

В ближайшие сутки в Костанайской области ожидается переменная погода. Ночью на юге и востоке региона прогнозируются небольшой дождь и гроза. На западе и севере области ночью и утром возможен туман.
Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов, на юге — до +15. Днём ожидается +20…+25 градусов, в южных районах — до +30.
В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +9…+11 градусов, днём — +23…+25.
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