За 11 месяцев 2025 года водители перечислили за проезд по платным автодорогам Казахстана 79 млрд тенге. Об этом сообщили в министерстве транспорта в ответ на запрос LS.
В ведомстве уточнили, что все собранные средства направляются на ремонт и содержание платных участков, обеспечение работы системы взимания платы, а также на закуп дорожной техники.
Тарифы зависят от вида транспорта и способа оплаты. Для легковых автомобилей при предоплате и постоплате ставка составляет 2–2,5 тенге за 1 км, для грузовых машин — от 6–7 до 37–44 тенге за километр , в зависимости от грузоподъёмности и категории дороги.
Озвучена и стоимость абонементов.
- Участки I категории (четыре и более полос):
- для легковых авто — 1 МРП (3 932 тенге) в год;
- для грузовых — от 2 МРП (7 864 тенге) до 10 МРП (39 320 тенге) в месяц и от 20 МРП (78 640 тенге) до 100 МРП (393 200 тенге) в год, в зависимости от грузоподъёмности.
- Участки II категории (две полосы): __PH_BLOCK_1__
Размер выплат для грузовых машин также зависит от грузоподъёмности транспортного средства.
