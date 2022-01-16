Десятки миллионов убытков. Костанайские торговцы автогазом ждут компенсации за сниженную цену

За весь прошлый год цена на автогаз в Костанайской области поднялась в два раза: с 65 тенге до почти 130. В начале этого года Правительство Казахстана вернуло государственное регулирование на сжиженный природный газ.

В итоге в Костанайском регионе стоимость автогаза сегодня составляет 70 тенге. Как отмечают представители АЗС, реализуемое в данный момент топливо они закупали еще в декабре по совсем иным ценам.

«Снизить где-то на 59 тенге на литр. Какие проблемы могут возникнуть? В принципе механизм отработан, правительственном уровне запланирован перерасчет по тому объему газа потребления за январь», — сообщил директор ТОО «База сжиженного газа» Махаббат Жутаев.

Сегодня автогаз на АЗС продается ниже себестоимости. Как отметил руководитель ТОО “База сжиженного газа”, про убытки они не говорят, потому что надеются на компенсацию в виде перерасчета закупочной стоимости новой партии газа. Но по итогам января, отметил бизнесмен, его предприятие потеряет не меньше 50 млн тенге. Новые объемы газа еще фирмой не закупались. Ранее торговля сжиженного газа шла через электронную биржу. Однако на фоне последних событий в стране работа через торги остановлена. Как они будут работать дальше, станет известно уже марте, подчеркнул Махаббат Жутаев.

«Торги полностью отменены. В убыток себе мы работать не будем. Еще непонятно, ведутся проверки прокуратуры, антимонопольного ведомства на предмет основания повышения, вся основная масса и маржа попадала заводам, которые торговали», — говорит иректор ТОО.

А закупать топливо АЗС придется скорее всего раньше обычного, потому как с момента снижения цены на газ в Костанайской области спрос на него вновь вырос. Полные баки заправляют таксисты и грузоперевозчики. Нынешняя цена на газ зафиксирована на 6 месяцев.

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