За минувшие выходные в Костанайской области полицейские пресекли 3 061 административное правонарушение, из них свыше 2 тысяч — нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделялось водителям в состоянии опьянения: задержаны 18 человек, севших за руль вопреки закону.
Резонансные случаи.
16 ноября в Костанайском районе задержан 23-летний водитель автомобиля FAW, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения и уже лишённый права управления. В отношении него возбуждено два административных производства.
В Карабалыкском районе за рулём в нетрезвом виде остановлен 37-летний водитель ВАЗ-21099. Ему грозит административный арест до 15 суток и лишение права управления на 7 лет . Окончательные решения примет суд.
Неделя в цифрах.
За прошедшие семь дней зафиксировано 4 810 нарушений ПДД, в том числе 49 фактов управления в состоянии опьянения — действий, которые могли обернуться тяжёлыми последствиями.
В целях поддержания общественного порядка в медицинский вытрезвитель доставлены 583 человека. Системы видеонаблюдения помогли выявить 1 263 правонарушения, подтвердив эффективность автоматического мониторинга.
Полиция призывает жителей соблюдать правила дорожного движения, проявлять бдительность и сообщать о нарушениях по номеру 102. Правоохранительные органы продолжают работу по пресечению правонарушений и обеспечению безопасности на дорогах и в общественных местах.
