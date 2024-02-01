Десятки подростков задержаны за распространение наркотиков — МВД РК

Наркобизнес вовлекает все больше несовершеннолетних в свою деятельность в Казахстане. Такие выводы сделали сотрудники МВД республики, анализируя статистику минувшего года. За 12 месяцев за распространение синтетических наркотиков задержаны десятки подростков

Современная молодежь тесно связана с виртуальным пространством и дистанционным общением. Этим, как отмечают сотрудники МВД Казахстана, все чаще пользуются хозяева интернет–магазинов по продаже наркотических средств, которые вовлекают в наркобизнес все большее количество несовершеннолетних.

«Только в прошлом году за распространение синтетических наркотиков задержаны свыше 40 подростков и несовершеннолетних. Однако, за текущий месяц привлечены уже четыре несовершеннолетних. Буквально на днях при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Актобе задержан несовершеннолетний ученик 9 класса», — сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

В ходе обысков у подростка обнаружены 48 свертков с наркотиком. В Казахстане, напомнил Бахытжан Амирханов, за сбыт наркотиков уголовная ответственность предусмотрена с 14-летнего возраста, а наказание может достигать 10 лет лишения свободы. Привлечение подростков к ответственности, отмечают сотрудники МВД, вызывает резонанс со стороны общества и, прежде всего, родителей этих несовершеннолетних, их родственников и правозащитников. Полицейские стараются рассмотреть возможность законодательного урегулирования этих чувствительных и щепетильных вопросов.

«Однако родителям, педагогам, учителям и всем остальным нужно понимать, что лица, занимающиеся распространением наркотиков, умышленно, сознательно идут на совершение тяжких и особо тяжких преступлений с целью наживы и получения «легких» денег. В свою очередь, их общественная опасность заключается в негативных последствиях, влияющих на генофонд нации», — сообщил Бахытжан Амирханов.

Большинство взрослых жителей страны, как отметил Бахытжан Амирханов, убеждены, что наркотики могут коснуться кого угодно, но только не их семьи. Поэтому полиция обращает внимание родителей, педагогов и неравнодушных граждан на важность и значимость воспитания подрастающего поколения, привитие им нравственных и моральных ценностей, правовой и цифровой грамотности.

«Особенно важным рассматривается обеспечение безопасности несовершеннолетних в сети интернет. Необходимо каждому родителю, более внимательным быть, как их подростки, дети, пользуются телефоном, посмотреть, какие чаты, какие сайты посещают, и обращать на эти моменты особое внимание», — отмечает Бахытжан Амирханов.

А признаки того, что ребенок уже вовлечен в торговлю наркотиками, по мнению сотрудников МВД, можно найти в их вещах. Например, это могут быть мотки изоленты, множество мелких пакетиков, ну, и какие-либо неизвестные порошки.

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