Десятки таксистов-нелегалов оштрафовали за приставание в аэропортах и вокзалах РК

С начала января на объектах авиа и железнодорожного транспорта Казахстана за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены 196 граждан, из них 47 нелегальных таксистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции на транспорте Даулет Молдаханов, в ходе рейда сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Астаны был выявлен факт назойливого приставания в общественных местах.

«При проверке транспортными полицейскими задержан 29-летний житель столицы, который в терминале аэропорта назойливо приставал к прибывающим пассажирам, предлагая услуги частного извоза. Мужчина также игнорировал неоднократное предупреждение и при доставлении в комнату полиции начал убегать и оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции», – отметил Молдаханов.

В отношении правонарушителя составлены два административных протокола по статье 449 часть 1 КоАП РК «Приставание в общественных местах» и по статье 667 часть1 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа». Материал по неповиновению направлен в суд.

Транспортная полиция напоминает, что за первое административное правонарушение за приставание в общественных местах влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 250 тенге). Неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, совершённое впервые, влечёт штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

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