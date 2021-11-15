Детей, беременных и кормящих женщин начали вакцинировать в Казахстане

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 18 лет, а так же беременных и кормящих женщин началась в Казахстане.

Одними из первых прививку «Комирнати» от «Пфайзер» получили жители Алматы. Отправлена она и по всем остальным регионам страны. Вакцинировать студентов и школьников, в минздраве считают задачей важной. Потому как в сентябре был зарегистрирован всплеск заболеваемости коронавирусной инфекции в организациях образования.

«Зарегистрирован 22021 случай коронавирусной инфекции, что составляет -0,6% от общего числа учащихся. Установлено более 160 тысяч контактных, из них у 1409 установлен положительный результат. В октябре, по сравнению с сентябрем, отмечается снижение заболеваемости среди школьников в 1,2 раза. В первой четверти были отправлены на карантин 15 смен и 12304 класса»,-сообщил Алексей Цой.

Вакцинировать студентов и школьников будут на местах, то есть непосредственно в организациях образования. И это не должно вызывать опасений у родителей, считают в министерстве. Поступившую в каждую область партию вакцины хранят в специальном морозильном оборудовании. В школы она будет доставляться в темоконтейнерах в количестве, необходимом для вакцинации желающих. В обычном холодильнике, который имеется в каждом прививочном кабинете Пфайзер может храниться до 30 дней при температуре от 2-х до 4-х градусов.

«В организованных коллективах, вузах всегда проводилась. Есть кабинеты, там находится непосредственно медработник. Только медработник имеет право вакцинировать. Это раз. Это ответственный сотрудник поликлиники, который находится у нас в прививочном кабинете школы. Каждый кабинет он имеет свою аттестацию, необходимые лекарства, экстремальная аптечка — это все присутствует. Каждый медработник обучен правилам оказания медицинской помощи. Это стандартный график вакцинации и всегда мы проводим вакцинацию в школах»,-сказал глава Минздрава.

Не мало вопросов вызывает и ревакцинация. Как часто ее планируют проводить, и будет ли за третьей дозой четвертая, в минздраве ответить затруднились. Это будет зависеть от появления новых данных научных исследований и мирового опыта. Исходя из этого установлен и статус в Ашыке. Сейчас «зеленый» дают всем вакцинированным на год.

«Мы неоднократно говорили. что в мире нет достаточных доказательных данных, которые бы говорили о длительности иммунитета. Вместе с тем есть разные данные от 7 месяцев до года и даже были, а первых этапах — до двух лет. Поэтому сегодня на основании тех данных, которые мы имеем — «зеленый» статус в «Ашыке» он установлен на год. По мере поступления каких-то новых данных, если новые данные появятся что да, иммунитет сохраняется больше, но, к сожалению, сейчас та ситуация которая происходит в мире и происходит ревакцинация — это еще одно из подтверждений, что все-таки иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали»,-отметила глава Комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова.

После получения третьей дозы, в паспорте вакцинации появится строка о прохождении ревакцинации, с указанием даты и наименования вакцины. В минздраве по-прежнему считают, что вакцинация — это единственный способ защитить себя. И если не избежать заражения, то перенести заболевание без тяжелых последствий для здоровья. Алексей Цой подкрепил свои слова и цифрами статистики. С февраля по октябрь 2021-го года в Казахстане скончалось 930 вакцинированных и 13165 не прошедших иммунизацию жителей страны.

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