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Детей без прививок допустят в детсад, но при одном условии

activityedu.ru

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Детей, не прошедших плановую вакцинацию из-за наличия противопоказаний, все равно можно пропускать в детские сады, но при одном условии, сообщает zakon.kz.

 

Пороговый уровень коллективного иммунитета должен составлять не менее 90 процентов от общего количества детей в группе, куда попадает непривитый ребенок, — говорится в сообщении официального сайта Минздрава РК.

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