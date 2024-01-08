Детей и подростков предлагают обследовать на наличие свинца в организме

Отечественные токсикологи предлагают обследовать детей и подростков на наличие свинца в организме, передаёт корреспондент «24KZ».

Ввести обязательный скрининг просит исследовательская команда. В неё вошли почти сто казахстанских специалистов. Они вышли с предложением в Минздрав. Поводом для этого стали результаты исследований двухлетней давности. Тогда в стране запустили пилотный проект. В период пандемии тысячу детей из Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды исследовали на наличие свинца в организме. Забор крови брали с ноября 2020-го по май 2023-го. Пилот проекта запустили по инициативе ВОЗ, контроль – за ЮНИСЕФ. В Казахстане исследования курировал Национальный центр общественного здоровья. Ведомство работает при отраслевом министерстве. Неделю назад центр опубликовал результаты.

Куаныш Алимбетов, куратор проекта: — В целом картина получилась удовлетворяющая, но настораживающая, потому что мы увидели что всё-таки наша нулевая гипотеза, которую мы выдвигали, она небезосновательна. Во-первых, нужно понимать, что отравление свинцом всегда протекает субклинически, обнаружить это можно исключительно лабораторным путем. Наша команда рекомендует проводить скрининги. Была внесена очень твёрдая рекомендация, будем надеяться, что к ней прислушаются.

Высокие показатели свинца обнаружили у 14 детей. Их всех взяли на контроль. По результатам, в столице среднее значение – 10 микрограмм токсичного металла на один децилитр крови. В Алматы этот показатель равен семи. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, безопасным для здоровья принято считать уровень 5 микрограмм.

Алмаз Нарбаев, член исследовательской группы: — Из тысячи детей у 14 было обнаружено наличие свинца в крови. Это один ребенок в городе Шымкент, семь детей из города Астаны и шесть человек из города Алматы. Среднее их значение было более 5 микрограмм на децилитр. У детей, у которых выявили высокие концентрации, родителям рекомендовано обратиться к профильным специалистам, во избежание серьёзных проблем в будущем.

Свинец – номер один среди опасных токсинов. Он проникает в мозг, печень, почки и кости. Высокий уровень его в крови может привести вплоть до летального исхода.

Галина Башинская, главный внештатный токсиколог г. Астаны: — Я бы обследовала на содержание свинца детей в возрасте до трех лет, когда идет формирование всех органов и систем, когда идет формирование интеллектуальных навыков, то есть чтобы нивелировать токсическое действие свинца, я считаю, что в обязательном порядке должны обследоваться дети. Дело в том, что если свинец содержится в токсических концентрациях в организме, он вызывает необратимые изменения, в частности в центральной нервной системе.

Дешёвые игрушки, косметика, и главное – выхлопные газы автомашин и выбросы производств изо дня в день создают новую порцию свинца. Казахстанцы не прочь исследовать свою кровь. Однако главный вопрос – чем потом это вылечить. Тем временем ВОЗ определил для исследования 10 архиопасных химических элементов. Считается, они все могут вызывать разные расстройства у человека. Среди них – ртуть, которая в градусниках и ванадий, что в грибах и жирном мясе. Свинец лидирует в этом списке.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.