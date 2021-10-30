Детей и подростков в Казахстане будут учить контролировать свои эмоции

Координатор ЮНИСЕФ Айсулу Бекмусса рассказала, как в Казахстане планируют поддерживать психоэмоциональное состояние детей и подростков.

По словам координатора, в период Covid-19 наблюдались определённые сложности, с которыми сталкивались подростки. Им требовалась поддержка со стороны педагогов, со стороны семьи. Подростки действительно страдали от отсутствия физического контакта с внешним миром и родителями.У многих повысился уровень тревожности, некоторые впадали в депрессию. В целом эмоциональное состояние у многих подростков во всём мире пошатнулось.

«По профилактике суицидов очень много было сделано в Казахстане. Есть большой опыт реализации проекта по укреплению физического здоровья и профилактике суицидов. По данным Бюро национальной статистики, число суицидов среди детей в Казахстане сократилось на 30%», – сказала Айсулу Бекмусса на круглом столе МОН.

При сотрудничестве с Минобразования и Центром психического здоровья ЮНИСЕФ подготовил онлайн-ресурс для педагогов-психологов, для родителей и детей. С привлечением специалистов было проведено более 100 вебинаров. Активная работа педагогов и психологов наблюдалась в тех регионах, где налажена психологическая помощь, то есть имеется ответственный координатор, связь с методистами в районах, уточнила координатор.

«В ближайшее время мы планируем обучать детей младшего подросткового возраста 10-14 лет тому, как укреплять свои эмоциональные навыки в рамках программы «ВОЗ ЮНИСЕФ». Запланировано обучение психологов-педагогов. Также психологи-педагоги сами будут обучать эмоциональной и психической устойчивости наших подростков с учётом коронавирусной ситуации», – отметила спикер.

По её словам, также в Казахстане была эффективно реализована программа по профилактики насилия в школах.

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