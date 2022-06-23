Детей избили в парке аттракционов Костаная

В редакцию alau.kz обратилась сестра избитых мальчиков Виктория Ильичева.

Она рассказала, что сегодня её братьев 13 и 15 лет избили четверо человек. По словам Виктории, это произошло сегодня в центральном сквере, прямо за пунктом полиции.

«Они гуляли в парке и ждали своих друзей. Это было около 15 часов. Шли навстречу четверо, им на вид, по словам братьев лет по 18-19. Они шли и, как это бывает, плечом задели и началось, мол, «что такой широкий». Они избили моих братьев. Одного по животу пинали. Ему недавно операцию сделали. Другого по лицу били, там «каша». Мальчики говорят, что кричали, звали на помощь. Они потом пошли в пункт полиции, а он закрыт. Прохожие дали позвонить родителям. Сейчас они в областной детской больнице», — говорит Виктория.

По данном факту мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области.

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