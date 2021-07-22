Детей не пустят в школы без вакцины — новый фейк гуляет по Казнету

Казахстанцы активно пересылают сообщение о том, что детей без вакцины от COVID-19 не будут пускать в школы, сообщает zakon.kz.

Кроме того, как отмечается в публикации, отказ от вакцинации может лишить школьников конституционного права на образование. Автор ссылается на слова министра здравоохранения РК Алексея Цоя.

19 июля министр рассказывал о планах по поставке в Казахстан вакцины против COVID-19 производства Pfizer/BioNTech.

На сегодняшний день этот препарат прошел клинические испытания и одобрен для вакцинации подростков от 12 лет и старше.

Это вовсе не значит, что вакцинация для школьников старше 12 лет станет в нашей стране обязательной и без нее дети не смогут учиться в школе и будут подвергаться дискриминации. Ни о чем подобном Алексей Цой не заявлял, — уточняют эксперты Stopfake.kz.

Стоит отметить, что первая партия вакцины Pfizer/BioNTech поступит предположительно в октябре 2021 года, то есть уже после начала учебного года. Кроме того, министр сообщил, что вакцинация детей против COVID-19 будет исключительно добровольной и прививать несовершеннолетних будут лишь с согласия родителей.

Таким образом, слухи о том, что непривитых детей лишат их конституционного права на получение образования, не обоснованы и не соответствуют действительности. Казахстанские школьники будут получать образование вне зависимости от их статуса вакцинации, — отмечено в публикации.

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